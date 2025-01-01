Présence de la grande faune aux abords des routes

Les mois d'octobre et de novembre constituent l'une des période où le danger de heurter un animal sur les routes de la province est le plus grand. C'est pourquoi que le ministère des Transports et de la Mobilité durable appelle les automobilistes à la prudence lors de leurs déplacements.

On explique que la présence accrue de la grande faune aux abords des routes est causée notamment par la saison de la chasse et la tombée plus hâtive de la nuit.

On rappelle que de la signalisation est déjà en place dans les secteurs concernés pour informer les personnes circulant sur le réseau routier de la présence de l'un de ces grands animaux tels que : le cerf de Virginie, l'orignal, l'ours et le caribou. De plus, des clôtures anticervidés et des passages fauniques ont été aménagés à divers endroits sur le territoire québécois.

Malgré toutes ces mesures de prévention les risques de collision demeurent importants. La vigilance des conducteurs reste ainsi la meilleure protection contre ce type d’accident, et ce, sur l’ensemble du réseau.

Rappel des conseils de sécurité

Le MTQ offre quelques conseils pour les usagers de la route pour éviter une collision avec un animal qui pourrait s'avérer très grave.

Tout d'abord, respectez les limites de vitesse et redoublez de prudence durant les périodes de la journée où le danger est considéré comme étant le plus grand, soit l’aube et le crépuscule.

Ensuite, ralentissez immédiatement si vous soupçonnez la présence de cervidés aux abords de la route. Nerveux et imprévisibles, ces animaux peuvent surgir très rapidement sur la chaussée.

Puis, actionnez vos freins à plusieurs reprises afin de signaler la présence de cervidés aux automobilistes qui vous suivent. Et finalement, n’effectuez jamais de manœuvres brusques pour tenter d’éviter un animal au dernier moment.

Dans la plupart des cas, lorsque la collision semble imminente, mieux vaut ralentir et freiner progressivement ajoute-t'on.

Faits saillants

Au Québec, entre 2021 et 2023, il s’est produit en moyenne annuellement 7 327 accidents routiers impliquant la grande faune. Ce sont les accidents dus à la présence de cerfs de Virginie qui sont en tête de liste, suivis des collisions avec un orignal, un caribou ou un ours noir.

Au cours des dernières années, le Ministère a aménagé des passages fauniques et des clôtures anticervidés en bordure de plusieurs routes dans différentes régions. On en compte actuellement près de 170 passages fauniques, dont 80 sont spécifiquement conçus pour la grande faune et 86 sont aménagés pour les mammifères de petite et moyenne taille.

Exemples d'endroits où l'on en trouve :

- les routes 175 et 169, dans la réserve faunique des Laurentides;

- la route 138, à Petite-Rivière-Saint-François, dans Charlevoix;

- l’autoroute Joseph-Armand-Bombardier (A-55), à Sainte-Eulalie, dans le Centre-du-Québec;

- l’autoroute Claude-Béchard (A-85), entre Rivière-du-Loup et la frontière du Nouveau-Brunswick, dans le Bas-Saint-Laurent;

- l’autoroute Jean-Lesage (A-20), à Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent;

- l’autoroute Guy-Lafleur (A-50), en Outaouais et dans les Laurentides;

- Et l’autoroute Robert-Cliche (A-73), dans la Beauce, en Chaudière-Appalaches.

On rappelle qu'il est important que toute personne croisant une situation dangereuse ou inhabituelle sur le réseau routier , de le signaler en composant le 511.