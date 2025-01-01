Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Fins de semaine du 19 septembre au 6 octobre

Reprise des travaux intensifs sur le pont Laviolette pour trois semaines

durée 10h00
10 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Les travaux concernant le remplacement de la dalle centrale de béton sur le pont Laviolette vont reprendre et causeront des entraves durant trois fins de semaine. De plus, jusqu'à la fin de l'automne des fermetures de nuits de voies se poursuivent.

Ainsi, une seule voie par direction sera disponible du vendredi, 20 h, au lundi, 6 h 30, lors des fins de semaine suivantes : du 19 au 22 septembre, du 26 au 29 septembre et du 3 au 6 octobre.

À noter que ces interventions sont tributaires de conditions météorologiques favorables.

Congestion à prévoir

Les usagers sont invités à consulter la carte interactive sur le site Québec 511 avant de se déplacer afin de déterminer la période la plus appropriée et le meilleur itinéraire en fonction de leur destination. Il est préférable d’éviter les tronçons urbains des autoroutes 40 et 55, particulièrement pour les usagers se déplaçant à l’intérieur de la ville de Trois-Rivières.

Le Ministère rappelle aux usagers de la route l’importance de vérifier les niveaux d’électricité et de carburant de leur véhicule avant de prendre la route afin d’éviter des pannes en cas de congestion majeure.

Fermetures de nuit en vigueur

Jusqu’à la fin de l’automne, les fermetures de nuit de deux voies sur quatre se poursuivront également afin de terminer les travaux de remplacement de la dalle centrale du pont.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation et des limites de vitesse en place est essentiel.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Ottawa veut suivre le recours à l'intelligence artificielle dans la fonction publique

Publié hier à 15h00

Ottawa veut suivre le recours à l'intelligence artificielle dans la fonction publique

Alors que de plus en plus de ministères fédéraux ont recours à des outils d'intelligence artificielle (IA), Ottawa souhaite adopter une approche plus systématique en matière d'utilisation de l'IA dans le cadre d'une stratégie lancée plus tôt cette année. Cette approche comprend la création d'un registre public des projets d'IA au sein du ...

LIRE LA SUITE
RTCS: L'autobus gratuit pour tous le 17 septembre

Publié hier à 10h00

RTCS: L'autobus gratuit pour tous le 17 septembre

Dans le cadre du mois Défi sans auto solo, la Régie de transport en commun de Shawinigan (RTCS) offre le transport en commun régulier gratuitement à tous, le mercredi 17 septembre prochain. Le transport en commun régulier sera offert gratuitement toute la journée. Cette initiative vise à promouvoir l’utilisation des modes de transport ...

LIRE LA SUITE
Le gouvernement offre des funérailles nationales pour Guy Rocher

Publié le 4 septembre 2025

Le gouvernement offre des funérailles nationales pour Guy Rocher

Le sociologue Guy Rocher, considéré comme un des bâtisseurs de la Révolution tranquille, aura droit à des funérailles nationales. Le gouvernement a fait savoir jeudi que la famille avait accepté une offre du premier ministre François Legault pour un «hommage national». Le penseur né à Berthierville le 20 avril 2024 est décédé à l'âge de 101 ...

LIRE LA SUITE