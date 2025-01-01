Reprise des travaux intensifs sur le pont Laviolette pour trois semaines

Les travaux concernant le remplacement de la dalle centrale de béton sur le pont Laviolette vont reprendre et causeront des entraves durant trois fins de semaine. De plus, jusqu'à la fin de l'automne des fermetures de nuits de voies se poursuivent.

Ainsi, une seule voie par direction sera disponible du vendredi, 20 h, au lundi, 6 h 30, lors des fins de semaine suivantes : du 19 au 22 septembre, du 26 au 29 septembre et du 3 au 6 octobre.

À noter que ces interventions sont tributaires de conditions météorologiques favorables.

Congestion à prévoir

Les usagers sont invités à consulter la carte interactive sur le site Québec 511 avant de se déplacer afin de déterminer la période la plus appropriée et le meilleur itinéraire en fonction de leur destination. Il est préférable d’éviter les tronçons urbains des autoroutes 40 et 55, particulièrement pour les usagers se déplaçant à l’intérieur de la ville de Trois-Rivières.

Le Ministère rappelle aux usagers de la route l’importance de vérifier les niveaux d’électricité et de carburant de leur véhicule avant de prendre la route afin d’éviter des pannes en cas de congestion majeure.

Fermetures de nuit en vigueur

Jusqu’à la fin de l’automne, les fermetures de nuit de deux voies sur quatre se poursuivront également afin de terminer les travaux de remplacement de la dalle centrale du pont.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation et des limites de vitesse en place est essentiel.