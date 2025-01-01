Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Convention collective signée en décembre 2024

Primes non versées aux infirmières: la cause de la FIQ devant le Tribunal

durée 15h00
25 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Le Tribunal administratif du travail a commencé à entendre, lundi, la requête de la FIQ contre Santé Québec et d'autres établissements de santé, à cause de certaines primes et ajustements qui n'ont toujours pas été versés aux infirmières, bien que la convention collective ait été signée en décembre 2024.

Certaines primes devaient être versées 45 jours après la signature de la convention collective, d'autres 120 jours après, soit avant le 5 avril dernier. Il y avait de nouvelles primes et des primes qui ont été modifiées, comme celles de soir, de nuit.

Mais, au dire du premier témoin de la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ), Jérôme Rousseau, «il y a encore des primes qui ne sont pas versées» à ce jour.

Lorsque la FIQ a demandé des explications à Québec, au fil des mois, des «difficultés de programmation» dans les systèmes de paie ont été évoquées, a-t-il rapporté.

La FIQ a donc déposé une plainte d'entrave aux activités syndicales contre Santé Québec et les employeurs, dans laquelle elle demande non seulement le versement «sans délai» des primes et ajustements, mais aussi des intérêts, de même que le versement de dommages moraux et punitifs.

M. Rousseau a rapporté que ce n'est pas la première fois que cela se produit, que la FIQ avait vécu de semblables difficultés pour la convention collective 2021-2023. À l'époque, des sommes de plusieurs milliers de dollars étaient dues à des infirmières, a-t-il relaté.

Et, selon lui, lorsqu'il y a de tels délais dans le versement de sommes dues, la colère des membres se tourne vers l'organisation syndicale, qui se fait reprocher de ne pas savoir négocier, de ne pas encadrer suffisamment ces délais — ce qui affecte sa crédibilité auprès de ses membres, a affirmé M. Rousseau.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Shawinigan exproprie deux immeubles incendiés sur la 4e rue de la Pointe

Publié le 21 août 2025

Shawinigan exproprie deux immeubles incendiés sur la 4e rue de la Pointe

La Ville de Shawinigan enclenche officiellement le processus d’expropriation de deux immeubles incendiés situés sur la 4e rue de la Pointe, propriétés de Rockfello Capital inc. et Terrain 2026 inc. La Ville considère que ces bâtiments délabrés nuisent depuis trop longtemps à la qualité de vie du quartier et à la sécurité du ...

LIRE LA SUITE
Ville de Shawinigan: Trois personnes honorées pour leur contribution

Publié le 20 août 2025

Ville de Shawinigan: Trois personnes honorées pour leur contribution

Lors de la séance publique d’hier soir, le conseil municipal a honoré France Vincent, Étienne Vincent et Maxime Vincent par l’entremise des « Mentions du maire ». Ces mentions sont remises à des personnes qui, par leurs actions, contribuent au rayonnement de la Ville de Shawinigan. Voici le texte de présentation de la séance publique du ...

LIRE LA SUITE
Le nouveau pont des Piles bientôt accessible à tous les usagers

Publié le 15 août 2025

Le nouveau pont des Piles bientôt accessible à tous les usagers

Le nouveau pont des Piles, à Shawinigan est officiellement ouvert à la circulation de tous les usagers de la route. Il s'agit d'un investissement du gouvernement du Québec de près de 90 M$. Cette annonce a été faite par la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, le ministre du Travail ...

LIRE LA SUITE