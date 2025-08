Le centre-ville de Trois-Rivières a sa propre brigade de propreté

La Société de développement commercial (SDC) du centre-ville de Trois-Rivières a lancé son initiative de réinsertion socioprofessionnelle par le nettoyage du centre-ville, en collaboration avec Point de Rue et Innovation et Développement économique Trois-Rivières (IDÉ Trois-Rivières).

Depuis trois ans, ce projet pilote novateur a permis à de nombreuses personnes vivant une situation de précarité ou d’itinérance de développer de nouvelles compétences et de reprendre confiance en elles. Grâce à l’engagement financier de la Ville de Trois-Rivières, qui investit 50 000 $ cette année dans le cadre de son Plan de cohabitation sociale, la brigade bénéficie désormais d’un financement structurant qui permet de passer d’un projet pilote à une brigade officielle dotée des moyens nécessaires pour assurer sa mission.

Les brigades de nettoyage sont un moyen de plus en plus répandu au Québec, notamment au sein des SDC, qui voient ces initiatives comme un levier essentiel d’inclusion et d’amélioration des milieux commerciaux. Toutefois, à Trois-Rivières, nous avons développé notre propre modèle unique en partenariat étroit avec Point de Rue, afin de répondre aux réalités et aux besoins spécifiques de notre centre- ville.

Chaque jour, de trois à six personnes sont en fonction pour sillonner les rues et effectuer un nettoyage d’appoint : le ramassage des mégots de cigarettes, papiers, cartons et autres déchets, la prise en charge des poubelles pleines au besoin et la surveillance générale de la propreté des espaces publics. Les membres de la brigade sont affectés à des zones précises et disposent de tout l’équipement nécessaire : chariots de transport, gants, balais et matériel sécuritaire. Leur présence est coordonnée et supervisée par Karine Trahan, travailleuse de rue pour Point de Rue, qui veille à l’organisation et au soutien quotidien de l’équipe.

« La vraie richesse de ce projet-là, c’est de voir des gens retrouver leur dignité un geste à la fois. En s’impliquant dans la Brigade de propreté, ils ne ramassent pas que des déchets : ils reconstruisent peu à peu leur confiance, leur place dans la société. Ce sont des personnes qui reprennent confiance, qui se sentent utiles, fières, vues. Chaque jour de travail, c’est une petite victoire qui fait une grande différence. » mentionne Karine Trahan.

Afin de renforcer leur sentiment d’appartenance et valoriser leur contribution, les membres de la brigade portent un uniforme distinctif comprenant T-shirts, chandails à manches longues, manteaux de pluie et casquettes identifiés au nom de la Brigade de propreté. Ces vêtements arborent fièrement un symbole évocateur : « Proprement fiers du centre-ville ». Ils ont été confectionnés par l’Atelier de sérigraphie initié en 2023 par la Coop Les Affranchis et Point de Rue, qui offre un revenu d’appoint à des personnes en situation de rue et favorise leur réinsertion socioprofessionnelle.

Pierre Manning, membre de la toute nouvelle Brigade de propreté du centre-ville, témoigne de l’impact concret de son implication : « Ce travail-là m’aide à rester loin de la bouteille et à avoir un peu d’argent pour vivre. Je me sens utile, je contribue à la propreté de la ville, et ça, c’est important pour moi. Ça me redonne confiance en mes compétences, le sentiment que j’ai encore quelque chose à offrir, et que je peux faire une différence. »

Ce modèle démontre qu’il est possible de conjuguer inclusion sociale et vitalité commerciale, tout en contribuant de façon concrète à offrir un environnement propre, accueillant et agréable au cœur du centre-ville.