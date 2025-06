Sainte-Émélie-de-l’Énergie rejoint le réseau des Villages-relais du Québec

L’été 2025 marquera la 6e édition du concours d’aménagement paysager Bécancour se fait belle !, qui invite les propriétaires d’une résidence unifamiliale ou multifamiliale et les commerçants de Bécancour à mettre en valeur et embellir leur milieu de vie, et ce, dès maintenant. L’équipe horticole de la Ville de Bécancour parcourra les rues des six ...