Le mardi 8 avril 2025, de 8h30 à 11h30, se tiendra la deuxième édition du Grand Nettoyage du centre-ville de Trois-Rivières. Après une première édition bien accueillie en 2024, l’initiative revient avec la même volonté de rassembler la communauté du milieu autour d’un objectif commun : offrir un centre-ville propre et accueillant pour la saison estivale.

Citoyens, commerçants, travailleurs, étudiants, familles, organismes et partenaires sont invités à prendre part à cette activité conviviale et solidaire. Ce grand nettoyage est une action concrète pour encourager une cohabitation harmonieuse au centre-ville, en réunissant tous les usagers autour d’un même but.

Une démarche inclusive et mobilisatrice

Des personnes en situation d’itinérance, accompagnées par l’organisme Point de Rue, participeront à l’événement, tout comme plusieurs entreprises, institutions et groupes communautaires.

Lors de la première édition en 2024, près d’une cinquantaine de participants avaient répondu à l’appel, démontrant un bel engagement envers la propreté et l’accueil de notre centre-ville.

« Le succès de la première édition nous a convaincus que le Grand Nettoyage répond à un véritable besoin collectif. C’est bien plus qu’une corvée de nettoyage : c’est un moment de solidarité, de fierté et d’engagement envers notre centre-ville. Cette année encore, nous invitons tout le monde à venir mettre la main à la pâte pour que notre centre-ville soit propre et accueillant pour l’arrivée de l’été. », souligne Eve-Marie Marchand, directrice générale de la SDC du centre-ville.

Déroulement de l'événement

Les participants sont attendus à 8 h 30, au Pavillon de services, situé au 500 rue du Fleuve pour recevoir les consignes et suivre une petite formation.

Le nettoyage débute à 9 h et se termine à 11 h 30.

Inscription et informations pratiques

L'inscription est obligatoire via ce lien : https://forms.office.com/r/E4qtyqdtJj.

Des collations, boissons chaudes, matériel de nettoyage, gants et chandails seront fournis sur place.

Il est recommandé de porter des vêtements adaptés à la météo et des chaussures fermées.

L’activité aura lieu beau temps, mauvais temps.

Un geste qui a de l’impact

Cette activité s’inscrit dans les efforts de la SDC du centre-ville de Trois-Rivières pour dynamiser et entretenir le centre-ville afin qu’il soit propre, attrayant et inclusif. Elle permet également de briser les barrières sociales, en créant un espace où tous peuvent contribuer au bien commun. L’événement est organisé en collaboration avec l’organisme Point de Rue.

Les personnes qui souhaitent soutenir Point de Rue peuvent le faire en ligne sur le site internet de l'organisme.