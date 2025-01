L'Opération Nez rouge a raccompagné presque 27 000 fêtards pendant la fin d'année

Avec la fin du temps des fêtes, l'Opération Nez rouge a également pris fin, après que plus de 23 800 bénévoles ont ramené près de 27 000 fêtards d'une côte à l'autre du Canada. L'organisme à but non lucratif (OBNL) a dévoilé le bilan de la 41e édition de l'opération vendredi.

Du 29 novembre au 31 décembre 2024, ce sont au total 23 827 bénévoles partout au pays qui ont effectué 26 935 raccompagnements dans 77 municipalités canadiennes.

Au Québec plus précisément, ils étaient 19 495 bons Samaritains à ramener à bon port 20 950 demandeurs.

L'an passé, l'opération avait totalisé plus de 30 000 raccompagnements au Canada et plus de 22 600 rien que dans la Belle Province.

Malgré un volume en baisse, l'organisme souligne une hausse du nombre moyen de raccompagnements par soirée. Il en a été de même pour la mobilisation des bénévoles. Opération Nez rouge estime que ces résultats, loin d'être négatifs, montrent plutôt «l’importance de l’Opération Nez rouge dans la prévention de la conduite avec les facultés affaiblies ainsi que le mouvement de solidarité collective entourant cette initiative».

Selon Statistique Canada, le nombre d'incidents de conduite avec capacités affaiblies par l’alcool est en baisse quasi constante depuis 2009.