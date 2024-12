Les services municipaux de Shawinigan pendant les Fêtes : que savoir ?

Plusieurs modifications et ajustements ont lieu durant la période des Fêtes concernant les services municipaux de la Ville de Shawinigan. Ainsi, il est demandé aux citoyens de bien se renseigner et de lire attentivement ces consignes.



L’hôtel de ville sera fermé du mardi 24 décembre 2024 au jeudi 2 janvier 2025 inclusivement. Veuillez prendre note qu’une unité d’urgence sera de garde pendant toute la période des Fêtes. Vous pouvez la joindre en composant le numéro régulier du Service aux citoyens : 819 536-7200.

Collecte des bacs roulants

La fête de Noël et le jour de l’An tombent un mercredi cette année. Si votre journée habituelle de collecte est le mercredi, prenez bien note des dates de collectes suivantes :

À l’exception des milieux éloignés, les collectes prévues le mercredi 25 décembre seront reportées au lendemain, soit le jeudi 26décembre. Notez qu’il pourrait y avoir du retard pour certains secteurs.

Pour les milieux éloignés, la collecte du bac brun prévue le mercredi 25 décembre est devancée au mardi 24 décembre. Au besoin, référez-vous à votre calendrier de collecte.

La collecte du bac bleu et du bac brun prévue le mercredi 1er janvier est devancée au mardi 31 décembre.

La collecte du bac gris ou vert prévue le mercredi 1er janvier est reportée au lendemain, soit le jeudi 2 janvier.

Collecte des sapins naturels

Pour que votre sapin naturel puisse être récupéré, vous devez obligatoirement vous inscrire à la collecte spéciale au plus tard le jeudi 9 janvier, au shawinigan.ca/sapin ou par téléphone au 819 536-7200. Votre sapin doit être déposé en bordure de rue au plus tard le dimanche 12 janvier, puisque la collecte s’effectuera dans la semaine suivante. Vous pouvez aussi apporter votre sapin à l’écocentre (30, 28e Rue).

Stationnement de nuit

Exceptionnellement, le stationnement de nuit dans les rues sera AUTORISÉ les 24, 25, 26 et 31 décembre, ainsi que les 1er et 2 janvier. ATTENTION! Vous devez tenir compte de la réglementation pour la nuit à venir. Par exemple, si votre réception a lieu en soirée le 26 décembre et qu’elle se termine plus tard que 23 h 59, vous devrez vérifier le statut des zones. Pour en savoir plus : www.shawinigan.ca/SDN.

Transport en commun



Il n’y aura aucun service de transport régulier ni d’Accès-bus les 25 décembre et 1er janvier. Les 24, 26 et 31 décembre ainsi que le 2 janvier, c’est l’horaire du dimanche qui s’appliquera. Pour information : www.shawinigan.ca/rtcs.