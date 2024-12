Un panneau X apposé sur certains bâtiments à Shawinigan

Certains bâtiments se trouvant sur le territoire de la Ville de Shawinigan ont sur leur façade un panneau rouge portant un symbole en X blanc. Les autorités souhaitent informer la population la signification de cette nouvelle signalisation.

Cette codification a pour objectif de répertorier, de signaler, d’informer et d’identifier les bâtiments présentant un risque pour le public et les services d’urgence. Il est donc interdit d’entrer dans les bâtiments portant cette signalisation.

Qui s’occupe d’identifier ces bâtiments dangereux?

En vertu des articles 5.4.5 et 5.4.6 du Règlement général SH-1 – Titre 5, le directeur du Service de sécurité incendie et de sécurité civile de Shawinigan peut ordonner l’évacuation et l’interdiction de pénétrer dans un immeuble suivant des motifs raisonnables de croire que celui-ci est susceptible de constituer un risque important d’incendie ou un danger pour la santé et la sécurité du public.

Le Service de sécurité incendie et de sécurité civile de la Ville assure un suivi en continu de la sécurité de ces bâtiments. Il est important de noter que les bâtiments portant cette signalisation ne sont pas nécessairement à démolir.