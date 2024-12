Près de 2300$ remis à Point de Rue par IDÉ Trois-Rivières

L'organisme Point de Rue s'est vu remettre près de 2 300$ à la suite d'un projet de vente de chandails conduite par IDÉ Trois-Rivières qui s'est associé à l’artiste Jean Beaulieu et l’Atelier de sérigraphie de la coop Les Affranchis.

Les t-shirts représentant des lieux trifluviens a connu un franc succès depuis son lancement, en juillet dernier. Un total de 270 chandails ont été vendus et tous les profits ont été remis à l'organisme communautaire qui offre aux personnes en situation d’exclusion sociale et d’itinérance l’opportunité de trouver des portes de sorties efficaces.



Il est toujours possible de s'en procurer dans trois points de vente sur le territoire, soit au Bureau d'accueil touristique et citoyen Bienvenue Trois-Rivières, au Musée des Ursulines et au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap.

Mentionnons que les chandails sont produits par la coop Les Affranchis, dont l’équipe forme des cohortes de travail composées de personnes en situation d’itinérance, qui personnalisent ces t-shirts, leur offrant ainsi un revenu d’appoint et une expérience de travail significative. Par ailleurs, les t-shirts sont fabriqués au Québec avec du coton biologique dans une entreprise carbonégative et respectueuse des droits des travailleurs.



« Nous sommes tellement fiers de cette initiative qui met en relief à la fois le potentiel des gens de la rue, mais aussi l’audace et l’ouverture de nos partenaires d’affaires et la générosité de la population. Dans notre vision, c’est exactement le genre d’initiative qui offre une solution durable à l’itinérance, puisqu’elle permet non seulement de reconstruire notre filet social, mais aussi aux gens de se reconstruire une dignité tout en aidant son prochain. La totalité des sommes recueillies sera investie dans notre volet sécurité alimentaire, permettant à nos bénévoles de produire plus de 4 600 repas complets offerts aux gens en situation de rue. Vivement que cette initiative gagnante pour tous soit reproduite dans notre communauté et dans toutes les régions du Québec », affirme le directeur général de Point de Rue, Philippe Malchelosse.



Le projet se poursuivra en 2025. La coordonnatrice du projet chez IDÉ Trois-Rivières, Marie-Pier Simeone, invite d’ailleurs les entreprises intéressées à accueillir un nouveau point de vente à communiquer avec elle au [email protected].



Il est également possible de commander en ligne auprès de la coop de solidarité Les Affranchis sur le site internet.