La Société de transport de Trois-Rivières reçoit 3,1 M$ de Québec

Le Service de transport de Trois-Rivières (STTR), recevait la ministre des Transports du Québec, Geneviève Guilbault, dans le cadre d'une conférence de presse annonçant un investissement de 879,6 M$ pour le transport collectif à travers le Québec. Ce financement se traduit par une contribution de 3,1 M$ sur les quatre prochaines années pour le STTR.

Ainsi, le transport collectif, dans la région métropolitaine de Montréal, de même que dans les villes de Québec, Lévis, Gatineau, Saguenay et Sherbrooke, auront également une partie du montant total donné par le gouvernement du Québec. De plus, d'autres organismes de transport collectif dans les diverses régions du Québec recevront de l'aide financière.

Le but principal de cet appui est d’accompagner les organismes de transport collectif dans leurs efforts de transition vers l’équilibre budgétaire d’ici 2029, offrir la prévisibilité réclamée par tous les acteurs concernés. Cette contribution est conditionnelle au respect du cadre financier et des modalités de versement de l’aide financière, notamment les mesures liées au contrôle des dépenses et à la reddition de comptes.

« J’ai pris l’engagement de présenter un cadre financier à long terme pour structurer l’importante aide financière supplémentaire que nous consentons aux sociétés de transport, tout en m’assurant que leur performance est optimisée et qu’on règle une fois pour toutes les déficits annuels récurrents, notamment via des audits. Aujourd’hui, on a un partenariat fort avec les villes, et une feuille de route bien tracée et prévisible pour les sociétés de transport. On peut dire mission accomplie. Il faut optimiser l’argent investi par les Québécois, et leur offrir les meilleurs services au meilleur coût! » , exprime Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, lors de la conférence.

Le gouvernement rappelle que le maintien et le développement du transport collectif au Québec doivent également passer par des efforts importants des sociétés de transport, qui doivent mettre en place des mesures d’optimisation, et ainsi donner suite à l’audit de performance financière présenté cet automne.

La somme de 879,6 M$ est ainsi répartie :

Autorité régionale de transport métropolitain : 776,2 M$

Société de transport de Québec : 37,8 M$

Société de transport de l’Outaouais : 20,2 M$

Société de transport de Sherbrooke : 6,3 M$

Société de transport de Lévis : 4,6 M$

Société de transport du Saguenay : 3,8 M$

Société de transport de Trois-Rivières : 3,1 M$

Organismes municipaux ou intermunicipaux, au transport collectif régional et au transport adapté : 3 M$

Aide spécifique aux couronnes nord et sud : 24,6 M$.

À ce montant s’ajoutent les 2,4 G$ que le gouvernement du Québec a octroyés depuis 2020 pour assurer la continuité des services de transport collectif et de transport adapté, ce qui porte le total à 3,3 G$.

Outre les aides d’urgence, le budget affecté à l’exploitation du transport collectif, y compris le transport adapté, est passé de 328,7 M$ en 2018 à 534,7 M$ en 2023, ce qui représente une hausse de plus de 60 %. En considérant également l’aide à l’investissement et les prévisions budgétaires des sociétés de transport collectif, la part de la contribution du gouvernement au financement du transport collectif est passée de 37 % en 2015 à 48 % en 2023.

Le gouvernement du Québec prévoit des investissements dans le transport collectif de l’ordre de 13,8 G$ selon le Plan québécois des infrastructures 2024-2034.

Un audit de performance des sociétés de transport collectif, rendu public le 7 novembre dernier, visait les dix grandes sociétés de transport collectif du Québec et l’Autorité régionale de transport métropolitain. L’exercice a permis de circonscrire le potentiel financier annuel et récurrent des optimisations, estimé à 346 M$.