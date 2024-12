Inscriptions pour la collecte de sapins naturels à Shawinigan

Pour les citoyens de Shawinigan qui ont dans leur décoration du temps des Fêtes un sapin naturel, inscrivez-vous dès maintenant pour sa collecte en bordure de rue en janvier. Cette collecte spéciale ne s’effectue pas systématiquement de porte à porte.

Vous devez obligatoirement vous inscrire au plus tard le jeudi 9 janvier pour que votre sapin soit ramassé. Deux options s’offrent à vous :

remplir le formulaire en ligne au www.shawinigan.ca/sapin;

téléphoner au Service aux citoyens au 819 536-7200.

Les citoyens inscrits pourront ensuite déposer leur sapin naturel sans ornement en bordure de rue ou de ruelle au plus tard le dimanche 12 janvier en soirée, car cette collecte ne suit pas votre journée habituelle de ramassage.

Une collecte écoresponsable

Cette procédure sur inscription permet de cibler les adresses qui nécessitent la collecte de sapins. Cela limite les déplacements de camions et diminue l’émission de gaz à effet de serre. De plus, les sapins ramassés sont envoyés dans un lieu de disposition qui assure la revalorisation du bois, et donc, évite leur enfouissement.

Il est également possible de vous en départir gratuitement à l’écocentre, maintenant situé au 30, 28e Rue, dans le secteur Grand-Mère.