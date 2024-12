Travaux de rinçage dans le secteur Saint-Georges cette nuit

La Ville de Shawinigan procédera à des travaux de rinçage sur le réseau d’aqueduc dans le secteur Saint-Georges dans la nuit de ce mercredi 4 au jeudi 5 décembre, et ce, pour une durée approximative de six heures.

Cela pourrait entraîner une possible variation et une coloration de l’eau pour les citoyens du quartier compris entre l’avenue de Saint-Georges, la 204e Rue, la 200e Avenue et la 215e Rue, ainsi que les rues Asselin, Alarie et Fugère.

Veuillez noter que tout au long des manipulations, l’eau demeure potable partout sur le réseau.

Vous pouvez éviter le plus possible de faire du lavage de vêtements pâles durant cette période. La situation devrait revenir à la normale dans les heures suivantes.

Les citoyens du quartier sont joints par le Service de messagerie automatisé aux citoyens. Si vous n’avez pas reçu ce message, veuillez vous abonner au www.shawinigan.ca/smac ou encore communiquer avec le Service aux citoyens au 819 536-7200 durant les heures d’ouverture.