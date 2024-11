L'organisme Le Bon Citoyen récolte près de 15 000 $ à son cocktail-bénéfice

L'organisme le Bon Citoyen a récolté près de 15 000 $ grâce à son Cocktail-Bénéfice et son encan silencieux du 20 novembre. Cet argent permettra d'offrir plus de soutien aux personnes dans le besoin.

L'OBNL de Trois-Rivières pourra ainsi renflouer ses coffres juste avant le début de l’année 2025. Après ce succès, l'organisme souhaite rendre cet évènement annuel. D'ailleurs, les participants ayant bien apprécié cette soirée pourront la revivre l'année prochaine.

Toutefois, il n'est pas obligatoire d'attendre l'évènement pour contribuer à la cause. Le magasin regorge de trouvailles et chaque achat effectué contribue directement au financement de l’organisme et à ses différentes actions sur le terrain auprès des gens dans le besoin.

Des besoins grandissants dans la communauté

En 2023, l’organisme a répondu à plus de 2300 demandes d’aide, ce qui équivaut à plus de 5 millions de dollars redistribués à la communauté! C’est pourquoi « ce n’est pas le moment de baisser les bras! Au contraire, l’OBNL se tourne vers la communauté trifluvienne pour obtenir son soutien : ensemble, donnons le pouvoir d’agir à chaque citoyen ! », ajoute Nathalie Bruneau, Directrice générale du Bon Citoyen.

Le Bon Citoyen offre différents services tels que : le marché alimentaire, l'aide à la déclaration d'impôt, la boutique d'articles usagés, l'activité de confection de repas déshydratés et divers programmes de développement personnel avec des intervenants.