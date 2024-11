Modification du règlement sur la vitesse dans les quartiers résidentiels

Le conseil municipal de Shawinigan a adopté, en séance publique, un avis de motion visant à modifier le règlement sur la vitesse dans les quartiers résidentiels afin de réduire à 40 km/h la vitesse maximale permise dans tous les quartiers résidentiels de la municipalité.

« Avec cet avis de motion, le conseil termine le travail amorcé en 2015 avec l’adoption d’un premier projet pilote de réduction de la vitesse à 40 km/h dans quatre quartiers résidentiels dans le secteur Shawinigan-Sud. Aujourd’hui, nous déposons notre projet de règlement pour couvrir l’ensemble des rues résidentielles de Shawinigan », souligne Guy Arseneault, conseiller du district Val-Mauricie, membre du Comité de stratégie globale en sécurité routière (CSGSR) et président du Comité de sécurité publique.

Rappelons que le projet de réduction de la vitesse dans les rues de Shawinigan a fait l’objet d’une consultation citoyenne l’année dernière. Un consultant externe avait également produit un rapport sur la sécurité routière à Shawinigan. Au terme de ces démarches, la Ville a déposé son Plan de sécurité routière 2024-2025. Abaisser la limite de vitesse dans les quartiers résidentiels fait partie des objectifs de ce plan.

« Notre consultation citoyenne de 2023 nous a clairement indiqué que la population de Shawinigan est préoccupée par la sécurité routière. Et c’est une préoccupation que partage le conseil. La réduction de la vitesse dans les quartiers résidentiels est une des actions que nous mettons en place pour augmenter le sentiment de sécurité dans nos rues », ajoute Jacinthe Campagna, conseillère du district de la Cité, membre du CSGSR et présidente de la Commission sur la circulation et la mobilité durable.

Au début 2025, la Ville de Shawinigan publiera un appel d’offres pour l’achat et le remplacement des panneaux de signalisation. Au printemps prochain, le travail de remplacement des panneaux de signalisation affichant la nouvelle vitesse permise dans les quartiers résidentiels sera amorcé.

Parallèlement à la limitation de la vitesse, le CSGSR de la Ville de Shawinigan travaille sur l’aménagement des principales traverses piétonnes, l’aménagement des rues favorisant la réduction de la vitesse, la mise en place de corridors scolaires, tout en poursuivant ses campagnes de sensibilisation au partage harmonieux de la route et la surveillance policière.