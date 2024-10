Un nouveau président pour Centraide des Régions centre-ouest du Québec

À la suite de l'assemblée générale annuelle de Centraide des Régions centre-ouest du Québec (RCOQ), qui se tenait le 29 octobre, Francis Charbonneau-Majeau a été élu président de l'organisme. Il succède à Pierre-Claude Vézina, qui était président depuis novembre 2020 et qui n’a pas sollicité un nouveau mandat.

Conseiller chez Hydro-Québec, M. Charbonneau-Majeau possède une expertise en gouvernance et en planification stratégique, de même qu’en évaluation de programmes et de politiques. « Pour moi, Centraide représente bien plus qu’un simple organisme de bienfaisance. C’est un investisseur social et un partenaire du développement de nos communautés. Centraide est non seulement un levier pour combattre la pauvreté et l’exclusion sociale, c’est également une plateforme où les citoyens peuvent s'impliquer pour le mieux-être de leurs collectivités », de déclarer le nouveau président.

Il sera entouré d'une équipe engagée pour mener à bien la mission de Centraide. Denis Marcoux occupera la vice-présidence, Mirenda Filion assumera les responsabilités de trésorière et Madeleine Richard sera secrétaire. Les autres administrateurs sont Anthony-Sébastien Gagné, Doris Blackburn, Annie Groleau, Jocelyn Pilon, Pierre-Paul Bourdages, Stéphanie Quesnel et Marie-Ève Boisclair.

Centraide RCOQ tient également à exprimer ses plus sincères remerciements aux administratrices sortantes, Caroline Richer et Anne Sophie Ruel, pour leur engagement et leur contribution.

Un président sortant qui a su laisser sa marque

Toutes les parties prenantes de l’organisation unissent leurs voix pour souligner la contribution inestimable de Pierre-Claude Vézina, président sortant et figure fondatrice de Centraide RCOQ. Depuis la création de l’organisme, M. Vézina s’est investi corps et âme dans la cause de Centraide, avec une énergie contagieuse. Il a offert gracieusement des milliers d'heures de son temps, toujours porté par son profond désir de faire du bien aux personnes les plus vulnérables. Son dévouement hors du commun, sa grande humanité et son engagement indéfectible laissent une empreinte considérable sur l’organisation et sur les communautés de nos 6 régions. Nous le remercions du fond du cœur et lui souhaitons le meilleur pour l’avenir.