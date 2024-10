Don d'organes: la Commission n'y va pas d'une recommandation du consentement présumé

Les maladies du cœur et AVC restent l'une des causes de décès les plus fréquentes au Canada, mais au fil des ans, le sort des patients qui en sont atteints s'est grandement amélioré. Depuis 70 ans, le taux de mortalité a reculé de 75 % grâce aux avancées médicales. Les résultats d'un sondage dévoilés jeudi par Cœur + AVC révèlent que six ...