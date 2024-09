La cinquième Tournée GCR 2024 débute aujourd'hui

La 5e édition de la Tournée GCR débute aujourd’hui à Québec et se poursuivra jusqu’au 23 septembre prochain alors que Garantie de construction résidentielle (GRC) ira à la rencontre des entrepreneurs et des professionnels de l’industrie de la construction dans six villes du Québec, dont Trois-Rivières.

Encore une fois cette année, la qualité de la construction et la protection des consommateurs seront au cœur des sujets discutés tout au long de la journée. En effet, GCR profitera de cette occasion pour présenter aux entrepreneurs son nouveau Programme d’inspection 2025-2029 récemment dévoilé en plus d’aborder certains éléments techniques précis qui reviennent souvent comme non-conformités en inspection ou comme réclamations de la part des consommateurs, comme la ventilation des vides sous-toit.

« Comme lors des éditions précédentes, la Tournée GCR 2024 offrira aux participants des ateliers de formation techniques afin de les aider à encore mieux construire et à offrir des bâtiments de qualité à leurs clients. Or, le “cœur” pour cette année sera clairement notre programme d’inspection 2025-2029 et notre engagement d’inspecter dès 2029 chaque habitation neuve à 3 reprises, dont une fois obligatoirement avant la fermeture des murs. Il s’agit d’un tournant majeur en matière d’inspection des bâtiments. Il est donc primordial d’aller à la rencontre des entrepreneurs et des professionnels pour bien leur présenter notre démarche et d’entendre leurs commentaires. C’est en travaillant en collaboration avec eux que nous atteindrons les meilleurs résultats en matière d’inspection », déclare Daniel Laplante, président-directeur général de GCR.

Programme d’inspection 2025-2029 : Vers 3 inspections pour chaque bâtiment

Dévoilé à la fin d’août dernier, le Programme d’inspection 2025-2029 de GCR marque un autre tournant majeur en matière d’inspection des habitations neuves au Québec. En effet, celui-ci prévoit notamment que les habitations neuves assujetties au plan de garantie obligatoire seront désormais inspectées trois fois par GCR. De plus, une de ces 3 inspections se fera obligatoirement juste avant la fermeture des murs afin de vérifier un maximum d’éléments. L’augmentation des inspections par GCR se fera graduellement jusqu’au début 2029.

GCR s’attend à ce que plus de 500 entrepreneurs, professionnels et autres intervenants de l’industrie de la construction résidentielle s’inscrivent à l’événement qui se tiendra dans les six villes visitées par GCR lors de la Tournée, soit Québec, Boucherville, Gatineau, Sherbrooke, Laval et Trois-Rivières.

Comme dans les éditions précédentes, les participants assisteront à différents ateliers et pourront rencontrer les dirigeants et les experts de GCR afin d’échanger avec eux sur leur réalité et leurs préoccupations.

Voici les ateliers offerts :

3 problématiques à faire disparaître : GCR présentera 3 problématiques constatées de façon récurrente en inspection et en réclamations au cours des dernières années. Un survol technique des éléments constatés sera effectué puis des statistiques et explications détaillées seront fournies. GCR donnera des pistes aux entrepreneurs pour prévenir de telles problématiques.

GCR présentera 3 problématiques constatées de façon récurrente en inspection et en réclamations au cours des dernières années. Un survol technique des éléments constatés sera effectué puis des statistiques et explications détaillées seront fournies. GCR donnera des pistes aux entrepreneurs pour prévenir de telles problématiques. Déconstruire les mythes à partir de cas vécus : GCR et les participants se pencheront sur des cas réels survenus au cours des dernières années en inspection, en réclamation ou en lien avec d’autres facettes du plan de garantie obligatoire. Une présentation des cas vécus sera effectuée et grâce à des mises en situation, les participants aborderont les aspects qui ont fonctionné et surtout ceux qui étaient erronés. GCR en profitera pour adresser des mythes parfois établis dans l’industrie qu’il vaut mieux déconstruire.

GCR et les participants se pencheront sur des cas réels survenus au cours des dernières années en inspection, en réclamation ou en lien avec d’autres facettes du plan de garantie obligatoire. Une présentation des cas vécus sera effectuée et grâce à des mises en situation, les participants aborderont les aspects qui ont fonctionné et surtout ceux qui étaient erronés. GCR en profitera pour adresser des mythes parfois établis dans l’industrie qu’il vaut mieux déconstruire. Vers 3 inspections pour chaque bâtiment : GCR présentera tous les détails concernant la mise en œuvre du Programme d’inspection 2025-2029 et invitera les participants à faire leurs commentaires et à poser leurs questions sur le sujet.

GCR présentera tous les détails concernant la mise en œuvre du Programme d’inspection 2025-2029 et invitera les participants à faire leurs commentaires et à poser leurs questions sur le sujet. La ventilation des vides sous-toit (toits plats et en pente) : Si elle n’est pas bien planifiée et exécutée, la ventilation des vides sous-toit peut causer de nombreux problèmes même pour les habitations neuves. GCR présentera les différentes exigences des codes de construction et les stratégies pour éviter des problématiques concernant cet enjeu. Les éléments surveillés par GCR en inspection et des cas spécifiques de réclamation seront aussi présentés.

La Tournée GCR 2024 reconnue comme formation continue par la RBQ

La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) a reconnu la Tournée GCR 2024 en tant que formation spécifique pour les répondants en exécution de travaux de construction détenant une licence pour les sous-catégories suivantes :

1.1.1 – Entrepreneur en bâtiments résidentiels neufs visés à un plan de garantie, classe I

1.1.2 – Entrepreneur en bâtiments résidentiels neufs visés à un plan de garantie, classe II

La durée de la formation offerte à la Tournée GCR 2024 est de 3 heures et le nombre d’heures qui seront reconnues aux répondants est de 3.

Remise de distinctions

Dans chaque ville visitée par la Tournée GCR, des distinctions seront remises à des entrepreneurs qui se sont démarqués en 2023. GCR juge en effet important de souligner le travail des entrepreneurs qui ont un bon dossier technique et financier ainsi qu’une bonne gestion des dossiers de réclamation. Un peu plus de 150 entrepreneurs seront reconnus lors de la Tournée.