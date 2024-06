Québec annonce des allègements pour le renouvellement de certains médicaments

Après avoir annoncé cet hiver qu'il allait mettre en place des mesures visant à réduire la charge administrative des médecins, le ministre de la Santé, Christian Dubé, passe à l'action. Les médecins et autres prescripteurs n’auront plus à demander périodiquement le renouvellement de l’autorisation de remboursement à la RAMQ pour certains médicaments d’exception.

La Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) estime que cette mesure permettra la réduction de 72 000 demandes par année à formuler par les prescripteurs. Cela représente plus de la moitié du total des demandes de renouvellement. À terme, 72 000 rendez-vous médicaux devraient être libérés annuellement, selon le cabinet du ministre de la Santé.

«Le processus actuel requiert un temps considérable pour les médicaments visés de la part des prescripteurs pour remplir des formulaires, alors que les ressources disponibles font face à une demande de services sans cesse croissante», a déclaré dans un communiqué le ministre Dubé.

Son cabinet a affirmé que le nombre de demandes de médicaments d’exception «ne cesse de s’accroître d’année en année». Il a expliqué que la «grande majorité des nouveaux produits innovateurs qui sont inscrits à la Liste des médicaments sont placés dans la section d’exception en raison de leur caractère complexe et onéreux, ce qui est nécessaire pour en assurer un usage optimal». Cela alourdit le processus administratif pour les prescripteurs et augmente les délais d'analyse pour la RAMQ.

«Je me réjouis de ce pas de plus qui est fait pour optimiser l’accessibilité des médecins et mettre à profit leur expertise là où les besoins sont le plus criants, c’est-à-dire directement auprès de leurs patientes et patients», a commenté M. Dubé.

Une première phase entrera en vigueur le 4 juillet et la liste des médicaments s'allongera graduellement au cours des prochains mois.

Le contenu en santé de La Presse Canadienne obtient du financement grâce à un partenariat avec l'Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est l'unique responsable des choix éditoriaux.

Katrine Desautels, La Presse Canadienne