Polytechnique: hommage aux 14 femmes victimes de la tuerie du 6 décembre1989

Comme à chaque année, Polytechnique Montréal rendra hommage en ce 6 décembre aux 14 jeunes femmes qui ont été assassinées en cette date 34 ans plus tôt, en 1989.

Les drapeaux devant le pavillon principal de Polytechnique sont en berne, jusqu’au crépuscule.

Un dépôt de gerbes de roses blanches a été prévu devant la plaque commémorative de Polytechnique par des représentants de l’établissement et des associations étudiantes. Le grand public est invité à se recueillir devant la plaque qui est située près de l’entrée des étudiants.

Des rubans blancs seront distribués à l'Université de Montréal et la tour centrale du pavillon Roger-Gaudry sera illuminée en guise de commémoration.

Entre-temps, l’Association étudiante de Polytechnique et PolyPhoto présenteront une exposition en hommage aux 14 victimes de la tuerie, dans le tunnel reliant le pavillon principal aux pavillons Lassonde.

Et à 17h10, à l’heure où les premiers coups de feu ont été tirés le 6 décembre 1989, 14 faisceaux illumineront le ciel au-dessus du Mont-Royal. Ils seront allumés un à la fois, à quelques secondes d’intervalle, à l’appel du nom des 14 victimes. L’événement sera diffusé en direct sur les comptes de médias sociaux institutionnels de Polytechnique Montréal.

La population est aussi invitée à se recueillir à la Place-du 6-Décembre, un parc nommé en mémoire des 14 femmes assassinées. Le lieu situé à l’angle de la rue Decelles et du chemin Queen-Mary veut rappeler les valeurs fondamentales de respect et condamner toutes les formes de violence à l’encontre des femmes. On peut y observer l’œuvre intitulée «Nef pour quatorze reines».

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a laissé savoir qu’il assistera à une vigile organisée en hommage aux victimes, à 16h45.

Douze des 14 femmes assassinées étaient des étudiantes en génie; elles étaient âgées de 20 à 29 ans. Une autre, qui avait 31 ans, étudiait en sciences infirmières et l’autre victime était une employée au service des finances âgée de 25 ans.

Les victimes sont Geneviève Bergeron, Maryse Laganière, Hélène Colgan, Maryse Leclair, Nathalie Croteau, Anne-Marie Lemay, Barbara Daigneault, Sonia Pelletier, Anne-Marie Edward, Michèle Richard, Maud Haviernick, Annie St-Arneault, Barbara Klucznik-Widajewicz et Annie Turcotte.

Jean-Philippe Denoncourt, La Presse Canadienne