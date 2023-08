Comment choisir un bon entrepreneur en construction?

Quand le désir de rénover ou de construire un nouveau domicile germe dans notre esprit, il est d’office de prendre en compte tout ce qui pourrait mener à la réussite du projet. Pour ce faire, étant donné que notre expertise et nos compétences dans le domaine sont assez limitées, il conviendrait de faire appel à un entrepreneur en construction. Mais comment choisir le bon? Tout d’abord, voyons quelle est l’utilité d’un tel professionnel quant à la réalisation de notre projet.

C’est quoi un entrepreneur en construction?

Il s’agit d’une personne pleinement qualifiée pour diriger et opérer un chantier de construction. Ses tâches comprennent généralement l’organisation, l’entretien et la planification de travaux sur de multiples installations, comme des ponts publics, des aéroports, des bâtiments résidentiels, etc. Il est également apte à conseiller ses clients pour que les normes de sécurité soient respectées et établies tout au long du processus.

Cet entrepreneur agit en fait comme un liant dans un projet. En effet, c’est lui qui assurera la gestion des autres personnes nécessaires sur le chantier, notamment le plombier ou encore l’électricien. Il les engagera et fera en sorte que ces derniers respectent les délais convenus et travaillent conjointement pour mener à terme la tâche. En somme, l’entrepreneur en construction est la meilleure personne qui soit pour prendre en charge la réalisation d’un projet. Ainsi, afin de garantir la réussite du projet, il est primordial de choisir le bon… Mais comment faire?

Profil du bon entrepreneur

Comme dans tout autre chose, aucun entrepreneur en construction n’est parfait. Toutefois, il est fortement pertinent de s’intéresser aux qualités qu’un bon entrepreneur devrait posséder, pour que l’efficacité et la durabilité des travaux soient au menu. Ce faisant, quand on cherche à engager un expert de la réno, on gagne à demander plusieurs soumissions, auprès d’entreprises différentes. Un délai de réponse particulièrement long pourrait également être le présage de gros délais dans la remise des travaux, ce qui est loin d’être anodin.

D’ailleurs, avant d’engager un entrepreneur au profil prometteur, pourquoi ne pas demander des références d’anciens clients? Ces derniers l’auront vu à l’œuvre et pourront nous en parler dans les moindres détails. Ce serait également une excellente idée que de se rendre sur les lieux d’un projet récent de l’entrepreneur en question, ne serait-ce que pour voir son style d’exécution. On sous-estime l’inestimable pouvoir du bouche à oreille! Évidemment, avant de l’engager, il est primordial de vérifier qu’il détient les diplômes et qualifications requises, dont sa certification de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ).

Enfin, on distingue un entrepreneur expérimenté des autres dans sa gestion des délais impartis et des coûts assurés. Car si le budget est la clé de travaux qui avancent bien, un entrepreneur soucieux et digne de ce nom s’assurera de respecter le montant alloué. C’est pourquoi il aura dans son équipe tous les corps de métier généralement sollicités, sans devoir recourir aux services d’une entreprise tierce, exacerbant au passage les coûts liés aux travaux. On choisira donc un entrepreneur qui nous inspire confiance et qui semble être dévoué pour la réalisation de notre projet!