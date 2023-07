Des groupes réclament de meilleures données sur le cancer

Deux groupes demandent une meilleure collecte de données, notamment sur l'origine ethnique et les soins de fin de vie, pour aider à améliorer les résultats sur le cancer à travers le pays.

La Société canadienne du cancer et le Partenariat canadien contre le cancer soulèvent dans un rapport d'autres lacunes dans les données, notamment sur les facteurs de risque pour guider les efforts de prévention du cancer, les expériences des patients et les déterminants sociaux de la santé.

Les groupes souhaitent également que les dossiers de soins primaires des patients soient liés aux données de laboratoire et de traitement afin que les équipes de soins puissent accéder facilement et rapidement aux résultats des tests et aux documents sur le cancer, qui, selon eux, est la principale cause de décès au Canada.

Ils disent que plus de données aideraient les chercheurs à contribuer aux essais cliniques et que les administrateurs pourraient mieux planifier les ressources, en particulier dans les communautés mal desservies.

Le rapport demande à Statistique Canada et à l'Institut canadien d'information sur la santé de travailler avec les provinces et les territoires pour créer et maintenir un système qui permettrait d'analyser les données pour divers groupes démographiques.

Ils prévoient publier plus de détails sur une stratégie de données pancanadienne plus tard cette année après de nouvelles consultations avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis pour aider à développer des pratiques de soins culturellement sécuritaires et la gouvernance des données sur la santé.

–

Le contenu en santé de La Presse Canadienne obtient du financement grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est l’unique responsable des choix éditoriaux.

La Presse Canadienne