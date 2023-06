Bilan routier 2022: hausse inquiétante des décès de piétons

La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) fait part d’une hausse inquiétante du nombre de décès sur les routes dans son bilan routier de 2022.

Quelque 392 décès sont comptabilisés dans le rapport publié lundi, soit 45 de plus qu’en 2021. La SAAQ note qu’il s’agit d’une hausse de 13,2 % par rapport à la moyenne de 2017 à 2021.

Particulièrement préoccupante est l’augmentation de 22,7 % des décès de piétons en 2022, comparativement à cette même moyenne. Un total de 79 piétons ont perdu la vie l’an dernier.

«Un accident, c’est un accident de trop! Les données rendues publiques aujourd’hui sont préoccupantes, particulièrement en ce qui a trait aux décès des piétons», affirme dans un communiqué la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, précisant que le gouvernement déposera sous peu un plan d’action en sécurité routière.

L’organisation de défense collective des droits des piétons, Piétons Québec, souligne qu’il s’agit du pire bilan routier pour les piétons des 15 dernières années.

«Les piétons paient malheureusement le prix de notre inaction collective pour les protéger», martèle la directrice générale de l’organisme, Sandrine Cabana-Degani.

Elle ajoute que le plan d’action de la ministre des Transports et de la Mobilité durable doit « être ambitieux et inclure des mesures structurantes à l’échelle du Québec permettant de sécuriser les déplacements des usagers vulnérables».

Les décès de motocyclistes et les décès dans des accidents impliquant un véhicule lourd sont eux aussi en hausse, respectivement de 10,1 % et de 17,3 % comparativement à la moyenne 2017-2021.

Ce sont 95 personnes qui sont décédées dans un accident impliquant un véhicule lourd en 2022.

La SAAQ souligne que, à la lumière de ces données, elle entend poursuivre ses efforts de prévention auprès de la population.

Une campagne de sensibilisation est d’ailleurs en cours depuis la fin du mois dernier. Intitulée «Sur la route, on se conduit bien», elle vise à sensibiliser les conducteurs à l’importance de partager la route avec les usagers plus vulnérables et de les protéger.

Parmi les autres données, 61 motocyclistes et 9 cyclistes sont décédés dans un accident de la route en 2022.

Aussi, 1275 personnes ont été blessées grièvement et 27 048, légèrement, deux chiffres qui sont en augmentation par rapport à 2021.

La Presse Canadienne