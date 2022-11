Santé, toxicomanie et soins à domicile: Ottawa transfère près de 270 M$ au Québec

Les sénateurs ont adopté un projet de loi permettant aux familles à faible et moyen revenu d’obtenir une aide financière pour les soins dentaires de leurs enfants, et ce, dès le 1er décembre. La prestation dentaire était un compromis entre les libéraux et le Nouveau Parti démocratique (NPD), dans le cadre d’un accord où les néo-démocrates ...