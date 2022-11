L'ADPQ appelle les victimes de violences conjugales à dénoncer leur situation

Dans le cadre des 12 jours contre la violence conjugale, qui se tiendront à partir du 25 novembre, l’Association des directeurs de police (ADPQ) appelle les personnes victimes de violences conjugales à dénoncer leur situation auprès de leur service de police local.

Lors d’une conférence de presse tenue mercredi à Laval, Pierre Brochet, président de l’ADPQ et directeur du service de police de Laval, a affirmé vouloir envoyer un message de soutien et d’empathie aux personnes victimes afin de les inciter à se tourner vers les forces policières en cas de besoin.

Une femme victime de violences conjugales pendant 12 ans, dont le nom n’a pas été précisé par respect pour elle-même et sa famille, a également témoigné de l’importance de la dénonciation auprès du corps policier, en plus de souligner l’accompagnement exemplaire des deux agentes qui avaient pris son dossier en charge il y a quelques mois. Elle a invité les femmes vivant une situation similaire à faire confiance à la police et à porter plainte en cas d’abus.

Cette conférence s’inscrit dans une volonté des institutions policières du Québec de rebâtir la confiance avec les personnes victimes de violences conjugales. Chaque année, les policiers effectuent 25 000 interventions liées à ce type de violence à travers la province.

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Meta et La Presse Canadienne pour les nouvelles.

Élo Gauthier Lamothe, La Presse Canadienne