Le nombre d’arrivées internationales au pays a augmenté en juillet

Le nombre d’arrivées internationales au Canada a augmenté en juillet dernier, mais il n’a pas encore retrouvé ses niveaux d’avant la pandémie, indique Statistique Canada.

L’agence indique que 11 fois plus de voyages au Canada ont été effectués par des résidents américains en juillet comparativement à juillet de l’an dernier. Mais ce bilan représentait environ 60 % du nombre enregistré en juillet 2019, avant la pandémie.

Les résidents de pays autres que le Canada et les États−Unis ont effectué 10 fois plus de voyages au Canada en juillet 2022 qu’en juillet 2021, mais ce nombre correspond à plus de la moitié (56,6 %) du bilan de juillet 2019.

Selon Statistique Canada, les Canadiens ont effectué en juillet environ six fois plus de voyages de retour qu’un an plus tôt. Comme pour les visiteurs américains, cependant, ce nombre était toujours inférieur d’environ 64 % à celui de juillet 2019.

Par contre, le nombre de Canadiens rentrés d’un voyage outre−mer en juillet 2022 a atteint 82,9 % du niveau prépandémie, «et il représente le plus haut taux de reprise des voyages outre−mer à ce jour», indique Statistique Canada.

Ces données de juillet incluent la période pendant laquelle les tests obligatoires aléatoires de dépistage de la COVID−19 pour les voyageurs entièrement vaccinés ont été interrompus en juin 2022, avant de reprendre plus tard en juillet pour les voyageurs arrivant au Canada par avion vers les quatre principaux aéroports du pays.

Alors que les voyages en avion en juillet ont augmenté, les pénuries de main−d’œuvre ont contribué à des annulations de vols, aux longues files d’attente aux postes de sécurité et à la perte de bagages dans les aérogares, ce qui a affecté les principaux aéroports, souligne par ailleurs Statistique Canada.