Comment acheter une maison?

Outre le déménagement, l’acquisition d’une maison constitue l’une des plus importantes sources de stress, en plus de représenter un véritable investissement. Heureusement, en vous aidant de différentes astuces et avec une bonne planification, vous pouvez parfaitement réussir votre processus d’achat. Voici comment procéder pour l’achat de votre maison, notamment au Canada.

Respecter les critères nécessaires pour l’achat d’une maison

Avoir un bon emploi est recommandé si vous souhaitez acheter une maison. Par exemple, trouvez un emploi de femme de ménage au Canada ou un autre métier qui vous assure des revenus stables. Cela vous permettra d’optimiser votre profil d’investisseur, nécessaire pour trouver un financement pour votre projet.

Sur le territoire canadien, toute personne peut envisager l’acquisition d’un logement. Ainsi, que vous soyez résident, non-résident, expatrié, immigrant ou nouvel arrivant, vous n’aurez pas de problème d’éligibilité à ce type d’investissement.

Constituez une mise de fonds

Toutefois, vous devez prouver votre capacité à constituer une mise de fonds suffisante, et à apporter des preuves de sa provenance. La mise de fonds est la somme correspondant à votre apport en fonds (versement initial), à détenir au moins 3 mois avant l’achat, et qui sera complété par un prêt. Elle correspond généralement à 20 % de votre crédit hypothécaire classique (5 % s’il s’agit d’un prêt assuré). Votre mise de fonds pourra habituellement provenir d’une épargne périodique.

Vous pouvez aussi envisager d’autres sources, telles que les primes versées par votre employeur ou le produit de la mise en vente d’une maison existante. Il est également possible de la constituer à partir d’un héritage ou d’une rentrée d’argent inattendue.

Trouver le financement et acheter le bien

Avant de déterminer le type de maison que vous allez acheter, vous devez établir au préalable votre budget. Il tiendra notamment compte des différents frais pouvant être rattachés à ce type d’investissement. Ils comprennent les frais d’occupation, les frais initiaux, les frais d’agence, les frais de déménagement, etc. Vous pourrez éventuellement vous appuyer sur l’expertise d’un expert financier pour vous aider.

Votre budget défini, vous devrez trouver votre financement et déterminer le bien que vous voulez acquérir. Il est possible de financer votre projet avec un crédit bancaire ou un prêt hypothécaire proposé par une institution financière. Vous pouvez aussi vous servir des différentes aides d’accession au logement offertes par l’État.

Choisir votre maison

Le choix de la maison est relativement varié. Cela va de la maison individuelle au triplex, en passant par la maison jumelée, la maison en rangée ou le duplex. Votre future résidence pourra être installée en condo ou en copropriété en fonction de vos préférences. Il faudra baser votre choix sur les prix, les superficies, les caractéristiques, le lieu d’implantation et le quartier.

Votre maison trouvée, vous devez formuler une offre d’achat. Ce document juridique nécessite une attention particulière en raison de la forte concurrence constatée sur le marché immobilier canadien. Si tout se passe bien, vous pourrez finaliser la transaction, après avoir versé un acompte, assuré le financement et organisé une inspection du logement.