Quelle viande utiliser sur le barbecue ?

Alors que le temps chaud se poursuit, la plupart d'entre nous continuons de profiter de la belle saison pour cuisiner à l’extérieur sur le barbecue. Bien que la viande soit la pièce maîtresse de la plupart des recettes de grillades, ce ne sont pas toutes les viandes ou coupes de viande qui sont propices à la cuisson sur le gril. Afin de vous aider à choisir les meilleures, voici quelles viandes utiliser sur le barbecue.

Le bœuf, un classique du barbecue

Des côtes levées au steak, il y a beaucoup de coupes de bœuf qui sont faciles à cuisiner sur le gril. Certaines ne demandent qu’un passage rapide sur le barbecue, alors que d’autres nécessitent de longues heures de cuisson pour un résultat optimal. Bien sûr, le choix le plus populaire restera toujours le fameux steak, mais encore faut-il bien le choisir. Pour une viande qui sera tendre et savoureuse, optez pour des coupes telles le bifteck de faux-filet (ou « ribeye steak), mais surtout une pièce de viande bien marbrée. Pour bien choisir votre steak, rendez-vous sur ce lien pour des conseils de pro : https://365bbq.ca/comment-choisir-steak/

Le poulet sur le gril

Lorsque vous voulez faire griller du poulet, vous choisissez fort probablement des poitrines de poulet désossées et sans peau. Bien qu'elles soient la partie la plus populaire du poulet, il peut être difficile de maintenir un bon taux d’humidité et les poitrines peuvent facilement devenir sèches. Optez plutôt pour d'autres parties du poulet pour un meilleur résultat, dont les cuisses entières ou les hauts de cuisses de poulet que vous aurez fait mariner durant la journée.

Le porc, une autre grillade classique

Les amateurs de barbecue savent que le porc est une viande délicieuse et polyvalente. Mais quel type de coupe choisir ? Il existe de nombreuses coupes disponibles dans les épiceries et les boucheries, toutes de qualités et de tailles différentes. Et selon ce que vous choisissez, il existe une méthode de grillade ou de cuisson qui donne le meilleur résultat. N’hésitez pas à demander conseil afin de choisir un morceau de porc qui sera réellement sublimé par la cuisson sur le gril.

Les meilleurs poissons pour le barbecue

Pour la cuisson sur le barbecue, cela nécessite un type de poisson épais et ferme. Les poissons à la chaire feuilletée et délicate, comme le tilapia, ne sont pas assez substantiels pour bien tenir sur le gril. Au lieu de cela, choisissez plutôt des poissons tels le saumon, l’espadon ou le vivaneau.

Cependant, vous pourriez utiliser la cuisson sur planche de bois, une méthode intéressante de griller des poissons et autres fruits de mer, dans laquelle vous faites griller votre viande sur une planche de bois dur pour ajouter une saveur de fumée naturelle à votre plat. Les planches de cèdre sont les plus populaires, mais les planches sont disponibles dans d'autres essences de bois telles que l'érable, le cerisier ou le noyer, et peuvent même être utilisées pour la cuisson d’autre viandes sur le barbecue et même des légumes.