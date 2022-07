Travaux de nuit au pont Radisson de Trois-Rivières

Le ministère des Transports informe la population que des interventions de nuit au Pont Radisson de Trois-Rivières sont prévues du dimanche 17 au mercredi 20 juillet prochains.

Les travaux de réparations au niveau de la dalle du pont débuteront à 20 h les soirs et se termineront à 6 h 30 les matins, au cours de cette période.

Des travaux préparatoires seront effectués lors des deux premières nuits de travaux. Cette phase entrainera la fermeture d'une voie sur trois dans chaque direction entre la rue Laviolette et le boulevard Thibeau.

Les travaux prévus lors de la nuit du 19 au 20 juillet entraineront quant à eux la fermeture de la direction Est et la mise en place d’un contresens sur la chaussée Ouest.



Ces interventions entraineront également d'autres fermetures telles que :

► Bretelle d’accès de la rue des Chenaux vers l’autoroute 40 Est,

► Sortie 202 Est, soit vers le Boulevard des Estacades,

► Sortie 203 Est, soit vers la Route 157 Sud, Boulevard Thibeau Sud.



Notons que des travaux de même nature sont à prévoir en direction Ouest au cours des prochaines semaines. Les informations reliées à ces interventions seront diffusées dès que possible.

Soulignons aussi que les dates de ces travaux peuvent être modifiées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques.

Afin de connaître les entraves en cours, il est possible de consulter Québec 511, outil permettant de planifier ses déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration et rappelle l’importance du respect de la signalisation mise en place afin d’assurer la sécurité de tous et celle des travailleurs et des travailleuses.