5 idées pour optimiser la lumière dans votre appartement

Spacieux, lumineux et ensoleillé; ce sont les principaux critères d’un appartement de rêve. Votre logement ne remplit pas encore ces conditions ? Nous pouvons vous aider à y remédier. Avec ces 5 conseils, optimisez la lumière dans votre intérieur et faites de votre appartement un endroit où il fait bon vivre.

Peindre les murs

Vous avez un appartement un peu sombre ? Pour y remédier, nous vous conseillons de privilégier les teintes claires.

Pour commencer, vous pouvez peindre les murs de chaque pièce avec des couleurs claires comme le blanc. Cela donne l’impression que l’espace est plus grand et plus lumineux. Les teintes chaudes ont également le même effet, donc n’hésitez pas à en abuser : jaune, orange, rouge, rose. Si vous ne souhaitez pas repeindre par vous-même vos murs, et que vous recherchez un appartement avec un maximum de clarté, trouvez votre 5 1⁄2 à louer à Charlemagne.

Bien choisir les meubles et les accessoires

Mais il n’y a pas que les murs qui importent. Vous devez aussi faire attention à la couleur des meubles et des accessoires. Au niveau des rideaux des fenêtres par exemple, l’idéal serait d’opter pour un voilage blanc et léger. Les rideaux de couleurs sont à proscrire, car ils risquent d’absorber la lumière et d’assombrir la pièce. Quant aux doubles-rideaux, ils ne sont nécessaires que pour se protéger du vis-à-vis.

Mieux agencer son intérieur

Si vous voulez que votre appartement soit plus lumineux, vous devez mieux agencer vos meubles. L’objectif est simple : trouver la bonne place pour chaque mobilier afin de favoriser la pénétration de la lumière naturelle dans votre intérieur.

Pour cela, assurez-vous qu’aucun meuble ne soit placé devant ou à côté des ouvertures, des portes et des fenêtres.

Éclairer son appartement avec des miroirs

Si vous voulez éclairer votre appartement, les miroirs sont vos meilleurs alliés. Selon la forme et les dimensions de la pièce, vous avez deux options. Soit, vous optez pour un seul grand miroir que vous placerez sur un mur où la lumière vient frapper. Soit, vous choisissez de petits miroirs de différentes formes et tailles que vous disposerez dans la même pièce. En plus d'améliorer l'éclairage naturel, ces accessoires apporteront un petit plus à votre déco.

Multiplier les luminaires

Les luminaires sont indispensables pour illuminer votre appartement. En effet, vous devez multiplier les sources de lumières artificielles afin de renforcer l'éclairage naturel.

Dans chaque pièce, vous devez au moins avoir une suspension qui va assurer l'éclairage général. Par la suite, en fonction de l’usage de la pièce, vous pouvez ajouter d’autres types de luminaires. Pour le coin lecture de votre salon par exemple, vous avez le choix entre des appliques, un lampadaire sur pied et une lampe à poser. Attention, en plus des luminaires, le choix des ampoules est également déterminant.

Illuminer votre appartement est un véritable jeu d’enfant. Eh oui, il suffit d’un peu de bon sens et de quelques conseils déco pour transformer votre maison et la rendre plus chaleureuse.