Fermeture définitive d’une portion de piste cyclable à Bécancour

La Ville de Bécancour informe les cyclistes et usagers du réseau cyclable bécancourois que la piste cyclable municipale située entre la rue Désormeaux et le chemin Louis-Riel, du secteur Bécancour, sera définitivement fermée.

Une signalisation affichant cette mention y est maintenant installée.



Le terrain que traverse la piste appartient à la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour (SPIPB) qui sera le lieu de nombreux travaux pour l’établissement d’entreprises prochainement.

Ainsi, par mesure de sécurité cette portion de piste cyclable n’est plus accessible à la circulation.



Sous peu, un trajet de détour sera aménagé de façon sécuritaire sur le territoire de la SPIPB avec les recommandations de Vélo Québec.



Cette voie de contournement temporaire sera utilisée durant les prochaines années.

Les partenaires associés à ce dossier sont Vélo Québec, le ministère des Transports, la Ville de Bécancour et la SPIPB.



La collaboration de tous les cyclistes est demandée afin de bien respecter la fermeture de ce tronçon, il en va de la sécurité des usagers et travailleurs.



La Ville de Bécancour tient à remercier l’équipe de la SPIPB et reconnaît les efforts faits par la Société d’État pour permettre la viabilité d’une piste cyclable sur son territoire.