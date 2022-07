Nouveau défi a atteindre pour l'aventurier Frédéric Dion de la Mauricie

L’aventurier et conférencier Frédéric Dion, originaire de la Mauricie, prépare ses valises pour une nouvelle aventure de taille, soit atteindre le pôle d’inaccessibilité de l’Amérique du Nord de manière sportive.

Cumulant plus de 50 aventures et 2 000 conférences offertes devant différents publics à travers le monde en 20 ans, Frédéric Dion poursuit donc l’objectif qu’il s’était fixé en 2015, soit d’atteindre le pôle d’inaccessibilité des sept continents entre 2015 et 2028.

Un objectif que personne n’a réussi à accomplir jusqu’à maintenant.

Concrètement, le défi que s’apprête à relever l’aventurier consiste à traverser 3 300 KM du Mexique au Dakota du Sud, en passant par l’Arizona, l’Utah, le Colorado et le Nebraska.

Ce trajet d’envergure s’échelonnera sur 72 jours et l’expédition s’effectuera notamment à vélo de montagne, en course en sentier de type trail et en kayak.

« Frédéric donne le goût aux gens d’oser l’aventure. Il est une source d’inspiration pour tous les amateurs de plein air », explique François Latulippe, Président de magasins d'équipement qui soutiennent l'explorateur.

Malgré l’imposant défi qu’il relèvera, Frédéric Dion n’a pas froid aux yeux pour autant. Il prévoit terminer son périple au début du mois de novembre prochain.

« Pour moi, relever ce type de défi c’est ce qui me rend le plus heureux, c’est une façon d’accomplir mon plein potentiel. Lors de mes aventures, j’ai la chance de vivre ce que personne d’autre n’a vécu avant. J’espère que mes aventures permettent d’inspirer les autres à réaliser leurs propres rêves peu importe la taille qu’ils représentent », s'est exprimé Frédéric Dion.





Un parcours en image

L’aventurier-conférencier sera accompagné par un cinéaste qui capturera les moments forts de cette aventure haute en intensité afin de les présenter sous forme d’un moyen métrage.

Frédéric Dion a une feuille de route plus qu’impressionnante. Il a entre autres traversé l’Antarctique en ski, réalisé une aventure de survie de dix jours au Yukon, couru 33 marathons en sept semaines, survécu quatre jours sans eau, nourriture ni équipement l’hiver au lac Mistassini et a navigué des milliers de kilomètres sur l’océan.

Il peut aussi se vanter d’avoir déjà atteint le pôle Sud d’inaccessibilité de l’Antarctique en 2015 et le pôle d’inaccessibilité de l’Amérique du Sud en 2020.

Pour s’attaquer à ce troisième pôle d’inaccessibilité en Amérique du Nord, il partira de Notre-Dame-du-Mont-Carmel le 16 juillet prochain avec sa famille en autocaravane à destination du Midwest américain.

Au cours des cinq semaines suivantes, l’aventurier effectuera du repérage et passera du temps en famille avant le début de son périple le 20 août prochain.

« Ma famille m’accompagne dans les préparatifs de mon défi et elle prendra l’avion pour revenir au pays. De mon côté, je continuerai ma route avec l’autocaravane pour réaliser mon objectif. Ce n’est jamais facile de se laisser pour plusieurs semaines, mais avec les années, on dirait que l’éloignement nous rapproche », mentionne Frédéric Dion.



Un passionné inarrêtable

Les séparations avec sa famille sont loin d’être terminées puisqu’il prévoit d'atteindre le pôle Australie en 2024, le pôle de l’Europe en 2025, celui de l’Afrique en 2026 et finalement le pôle d’Asie en 2028.

Ainsi, à la question mais où s’arrêtera ce goût de l’aventure extrême? Le passionné répond : « L’impossible me rend heureux, pourquoi je m’arrêterais?! J’ai encore plein de rêves à réaliser. »

Rappelons qu'à 45 ans, Frédéric Dion partage sa vie entre ses aventures et l’animation de plus de nombreuses conférences grand public, corporatives et scolaires à travers le monde.

Auteur de quatre livres, dont trois Best-Sellers, il a été décoré d’une mention d’honneur du Gouverneur général du Canada pour le sauvetage de neuf skieurs dans les Alpes.

Notons que l’aventure au pôle d’inaccessibilité de l’Amérique du Nord pourra être suivie sur sa chaîne YouTube, ainsi que les réseaux sociaux.