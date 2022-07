Travaux de réfection touchant trois rues à Trois-Rivières

Le trolley de Tourisme Bécancour sillonnera à nouveau les routes bécancouroises, cet été, afin de faire découvrir le territoire aux touristes et excursionnistes. Élément de fierté et distinctif, après deux ans d’absence, le trolley sera de nouveau opérationnel tous les samedis et dimanches dès le 16 juillet et jusqu'au 4 septembre ...