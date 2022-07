Nouveau rendez-vous RH dans la région de la Mauricie

La Ville de Shawinigan et la Direction régionale de Services Québec de la Mauricie présenteront, le 4 octobre prochain, le Rendez-vous RH Objectif recrutement, qui se tiendra au Centre d’entrepreneuriat Alphonse-Desjardins Shawinigan et au Digihub.

Plus de 150 entreprises sont attendues pendant la journée et repartiront entre autres avec un modus operandi pour recruter des bassins de candidats diversifiés.

Conférences et ateliers sont à l’horaire et les outils présentés permettront aux dirigeants d’entreprises de dénicher des profils de candidats différents et d’explorer de nouvelles avenues en recrutement.

L'activité vise à mieux outiller les employeurs de la Mauricie afin qu’ils soient novateurs et attractifs, de l’affichage de leurs postes jusqu’à l’intégration des candidats pour en favoriser le maintien et la rétention en emploi.

L’événement est présenté par Travailler à Shawi en collaboration avec la Direction régionale de Services Québec de la Mauricie.

De nombreux partenaires financiers, tels Groupé Mauricie + Rive-Sud, Développement Mauricie et la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) de Shawinigan font partie de l’équipe de travail dans le but d’assurer le succès de l’activité.



Notons que les entreprises qui souhaitent prendre part à la journée pourront s’inscrire à compter de la mi-août.

Toute l’information est disponible à l'adresse rendezvousRH.ca