Nouvelle convention collective pour les brigadières et brigadiers scolaires

La Ville de Trois-Rivières et le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) section locale 5272 ont procédé cet après-midi, au sein de l’hôtel de ville, à la signature du renouvellement de la convention collective des brigadières et brigadiers scolaires.



La nouvelle convention collective a été adoptée à 97 % par les 62 brigadières et brigadiers à l’emploi et est renouvelée pour cinq ans, portant l’échéance de celle-ci au mois de décembre 2025.



L’entente prévoit des augmentations salariales de 2 % pour les années 2021 et 2022, tandis que les trois dernières années seront fixées par l’IPC, avec un minimum de 2 % et un maximum de 2,5 %.



La Ville tient à souligner la collaboration exemplaire et l’ouverture d’esprit des brigadières et brigadiers scolaires dans ce processus décisionnel où le souci de la sécurité des enfants figurait au premier plan.