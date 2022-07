Retour du trolley et de ses circuits touristiques à Bécancour

Le trolley de Tourisme Bécancour sillonnera à nouveau les routes bécancouroises, cet été, afin de faire découvrir le territoire aux touristes et excursionnistes.

Élément de fierté et distinctif, après deux ans d’absence, le trolley sera de nouveau opérationnel tous les samedis et dimanches dès le 16 juillet et jusqu'au 4 septembre prochain.

Les circuits touristiques découvertes guidés offerts par Tourisme Bécancour sont des succès

estivaux depuis 2016 et révèlent une hausse d’achalandage constante. En 2019, près de 900 utilisateurs ont emprunté le véhicule récréatif rouge et vert.



Pour la saison estivale, le trolley assurera trois circuits touristiques différents en alternance sur le territoire.

Cette année, les passagers auront donc l’opportunité de s’arrêter au Musée de la Biodiversité, au vignoble Le Fief de la Rivière, au vignoble Le Clos de l’Isle, chez Plumes et pacotilles, au Complexe équestre de Gentilly, au Moulin Michel de Gentilly, à la Société acadienne Port-Royal, au Marché Godefroy, à l’église de Sainte-Gertrude, à la Ferme S & C, au Parc régional de la rivière Gentilly, au Parc des gnomes, ainsi qu'au Parc Écologique Godefroy.

Seront aussi prévus des arrêts collations à la Roulotte à patates de Gentilly, au Complexe hôtelier le 55 et à la Fromagerie l’Ancêtre.



Les circuits sont animés par une guide de Tourisme Bécancour qui ponctuera les parcours de notions historiques et de quelques faits saillants de la ville de Bécancour.

Le départ des circuits touristiques s’effectuera à partir du Quai de Sainte-Angèle à 9 h 30 et

13 h 30. Les visites dans les attraits touristiques sont majoritairement de 1 h à 1 h 30 selon les circuits.

Rappelons également que le trolley est aussi utilisé dans diverses autres occasions

communautaires en dehors de ces circuits.

Pour réserver des places joindre le bureau d’information touristique de Bécancour le mercredi précédent une date de circuit, par courriel à l'adresse [email protected] ou par téléphone au 819 233-4636.

En cas de non-réservation, le principe du premier arrivé premier servi sera appliqué.