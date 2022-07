Lancement officiel des nouveautés estivales au centre-ville de Trois-Rivières

La programmation estivale issue du plan d’action pour la relance du centre-ville est officiellement lancée.

La Ville de Trois-Rivières a travaillé en collaboration avec le gouvernement du Québec et les membres du comité Action centre-ville pour mettre en œuvre les différents projets du plan

d’action.

Parmi ces projets, certains visent à attirer la population à redécouvrir le centre-ville d'une nouvelle manière, notamment à travers les circuits de marche, l’expo photos, les arts publics

et les mobiliers urbains.



Les trois circuits de marche sont en effet de nouveau accessibles et ont été bonifiés grâce à l’application Anekdote.

L’application permet à chacun de se laisser guider à travers différents parcours thématiques, à la découverte des lieux et des attraits à proximité.

Cette année encore, il sera possible d’accompagner les parcours en musique avec le Festivoix, grâce à des listes de lecture conçues spécifiquement pour chaque circuit.



En plus du rafraîchissement du marquage artistique au sol sur la rue des Forges, plusieurs espaces d’expositions artistiques et d’arts urbains figurent dans le paysage du centre-ville.

L’expo photos intitulée La terrasse Turcotte au fil du temps fait son apparition sur la terrasse du même nom, tout comme l’exposition Créations inattendues – Art public qui prendra place au parc Champlain.

Les mobiliers urbains ont également été installés sur les rues Badeaux et Notre-Dame Centre à travers l’espace Expo Habitat au parc portuaire, ainsi qu’à l’esplanade de l’Amphithéâtre.

Cette initiative a été mise en place dans l’intention d’offrir des espaces publics conviviaux et

diversifiés.

La Ville tient à remercier l’APCHQ d’avoir légué ses installations et de les avoir conçus dans un esprit de durabilité, qui reflète le dynamisme du centre-ville de Trois-Rivières.