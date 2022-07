Nouvelle directrice générale pour la Maison Albatros

La nouvelle directrice générale de la Maison Albatros, Isabelle Deschênes, débute ses fonctions en ce lundi 4 juillet.

Reconnue pour son leadership et son dynamisme, Isabelle Deschênes possède une expérience professionnelle de près de 20 ans.

Celle-ci a occupé différents postes de direction dans le secteur des ventes d’un magasin à grande surface.

Au cours des dernières années, elle a été directrice générale dans diverses organisations municipales.

Isabelle Deschênes succède ainsi à Julie Colbert.

« C’est avec enthousiasme et fierté que je me joins à l’équipe de la Maison Albatros. Je crois sincèrement en sa mission et à ses valeurs, lesquelles je considère très nobles », s'est exprimée la nouvelle directrice générale.





Des soins et du soutien

Rappelons que située à Trois-Rivières, la Maison Albatros offre gratuitement des soins de fin de vie aux personnes avec un pronostic de moins de deux mois, apportant de plus un support aux proches qui les accompagnent.

L’équipe est constituée de 30 employés et d’une centaine de bénévoles, pour accueillir jusqu’à 10 résidents, logeant dans des chambres individuelles.

Son financement provient de dons pour 40 % et de subventions gouvernementales.

Depuis sa fondation en 1985, la Maison Albatros a accueilli 2 816 résidents selon les chiffres répertoriés au 31 mars dernier.