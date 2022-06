Un colloque de trois jours sur la bioéconomie à Trois-Rivières

La bioéconomie québécoise est riche et diversifiée. Intimement liée au développement des régions, elle représente une réelle occasion d’innovation et de création de richesses pour le Québec.

Dans une perspective d’économie circulaire et de développement durable, la bioéconomie a tout le potentiel d’offrir des solutions durables à des enjeux environnementaux, économiques et sociétaux du 21e siècle. La bioéconomie regroupe de nombreux secteurs d’activités : agriculture, foresterie, pêche, énergie, environnement, chimie verte, etc.

Le FIBEQ 2022 a proposé, pendant un colloque de trois jours à Trois-Rivières, un regard sur l’ensemble des secteurs d’activités de la bioéconomie et mis l’accent sur l’importance de travailler ensemble, de décloisonner nos secteurs d’activités pour mettre à profit l’ensemble de ses parties donnantes et prenantes : entrepreneurs, chercheurs, élus, citoyens, travailleurs, décideurs, etc.

Quelque 230 personnes du Québec, du Canada et de l’Europe ont assisté, les 20, 21 et 22 juin, à ce deuxième Forum Innovation sur la bioéconomie au Québec (FIBEQ) au CECi de Trois-Rivières, indique le communiqué du consortium.

L’événement, organisé par le Consortium de Recherche et d’Innovation en Bioprocédés Industriels au Québec (CRIBIQ), Innovation et Développement économique Trois-Rivières (IDE Trois-Rivières), Innofibre (Centre d’innovation des produits cellulosiques) et l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), fut l’occasion pour les participants de profiter de moments de discussions privilégiés sur le sujet de la bioéconomie, une stratégie reposant sur l’utilisation et la circularité des ressources renouvelables visant à réduire la dépendance aux énergies fossiles et à lutter contre l’appauvrissement des écosystèmes tout en stimulant la croissance économique.

Entrepreneurs, chercheurs, experts, entreprises en démarrage, industriels et organismes de développement économique ont profité de cette occasion pour des échanges et approfondir leurs connaissances sur ce domaine d’avenir.

À travers les notions mises en lumière par 64 conférenciers, les participants ont pu en apprendre davantage sur l’intelligence artificielle appliquée à l’innovation durable, le secteur agroalimentaire à l’ère postpandémique, les bioressources utilisées selon le principe d’économie circulaire et de réduction des gaz à effet de serre, les produits biosourcés et l’entrepreneuriat.

Le FIBEQ 2022 a également proposé un regard sur l’ensemble des activités en bioéconomie et mis l’accent sur l’importance de conjuguer les efforts et de mettre en relation les acteurs clés de ce secteur pour mieux innover, principe au cœur de la Stratégie québécoise de recherche et d’investissement en innovation présentée par le sous-ministre à la science et à l’innovation Mathieu Gervais.

Les conférences de Mme Virginia Puzzolo (BBI JU, Union Européenne) et M. Bernhard Koch (University of Natural Resources and Life Sciences) ont également permis aux participants de tirer des leçons sur la réponse aux enjeux de la recherche en bioéconomie en Europe, pionnière mondiale de cette sphère économique, leur permettant ainsi d’amorcer une réflexion sur la structuration des efforts de cette filière pour en assurer le développement efficace et cohérent sur le territoire québécois.

« Le FIBEQ, c’est l’occasion de montrer comment la bioéconomie est un levier fort pour le Québec, ses villes et ses régions. La bioéconomie est une solution à la relance économique verte permettant d’atteindre les objectifs gouvernementaux en matière d’environnement dans différents secteurs d’activité : forestier, agricole, agroalimentaire, manufacturier… En mettant en œuvre une économie biosourcée et circulaire, nous avons tout en main pour créer une économie durable, forte et innovante. », estime Jean-Philippe Jacques, directeur d’Innofibre. « Riche et diversifiée, la bioéconomie est intimement liée au développement de nos régions et constitue une réelle opportunité d’innovation et de création de richesses pour le Québec. », expliquait la présidente-directrice générale du CRIBIQ, Nathalie Ouimet.

Le 3e Forum Innovation sur la Bioéconomie au Québec sera présentée à Trois-Rivières en 2024. Une étude sur l’état de la bioéconomie en Mauricie sera rendue publique cet automne.