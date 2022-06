Une manière originale pour aider une cause sociale

La firme de relations publiques trifluvienne « Beaudoin relations publiques » a mis en place une formule originale avec ses employés pour amasser des fonds pour une cause sociale.

La formule choisie, le « vendredi décontracté », offre aux employés de porter une tenue plus détendue comme le jean en échange d’un don à une fondation qui leur tient à cœur.

Lors d’une rencontre de travail, l’équipe de « Beaudoin relations publiques » a décidé qu’elle remettra cette année les fonds amassés au Centre Le Havre, qui vient en aide aux personnes en situation d’itinérance.

Dans un contexte de pénurie de logements, le nombre de personnes qui aura recours à des services d’hébergement d’urgence atteindra un pic le 1er juillet. « C’était important pour nous d’aider à contribuer au bon déploiement de la mission d’un organisme qui redonne aux gens en difficulté comme le Centre Le Havre. Le visage de l’itinérance change de plus en plus, la demande d’aide ne fera que croître au cours des prochains mois », mentionne Guylaine Beaudoin, présidente de « Beaudoin relations publiques ».

Le montant qui sera remis n’est pas encore confirmé, mais les employés de la firme adhèrent au mouvement afin d’appuyer la mission de l’organisme, qui est de prévenir l’enracinement de l’itinérance et favoriser l’inclusion sociale des hommes et des femmes en situation de rupture sociale, en accueillant et accompagnant les personnes démunies et vulnérables dans leurs efforts de reprise en main de leur vie et d’inclusion sociale.

L’entreprise Beaudoin souhaite inviter d’autres entreprises de la région à mettre en place une mesure de leur choix, comme le « vendredi décontracté », afin de soutenir une cause qui leur est chère.