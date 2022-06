Saint-Boniface célèbre la Saint-Jean dans un nouveau site

Après deux ans d’absence, ce sera sur un nouveau site avec de nouvelles installations qu’aura lieu le spectacle de la Fête nationale le 23 juin, dans le secteur des Loisirs aau 155 de la rue Langevin.

L’objectif est de tenir un rassemblement à dimension familiale afin de souligner notre Fête nationale, indique le communiqué de Saint-Boniface.

La programmation comprend trois artistes, musiciens, danseurs et chanteurs sous la direction de Jean-François Lapointe, qui sera l’animateur. Dès 18 h, le duo Astheur amènera les spectateurs dans son univers imaginaire et fera découvrir une musique du terroir. Ils présenteront des chansons folk-trad métissées qui revisitent les chansons, contes et légendes du Québec.

À 19 h 30, Sylvain De Carufel, en format solo, fera voyager dans l’univers de la musique populaire québécoise. Vers 21 h 30, le star-académicien régional, Jean-François Bastien, revisitera la musique québécoise à sa façon explosive et nous offrira quelques autres pièces de son répertoire.

Le site ouvrira dès 17 h pour la population, sous forme de 5 à 7 au profit du mouvement scout, avec hot-dogs au menu. Les pourboires des consommations vendues sur place seront redistribués au profit du Club optimiste de Saint-Boniface.

De nombreux artisans, jeunes entrepreneurs et marchands locaux seront sous le chapiteau principal afin d’offrir leurs créations et produits.

L’entreprise Portes Milette, partenaire majeur de cette présentation de la Fête nationale cette année en proposant les feux d’artifice, qui auront lieu vers 21 h 30.

De nombreux autres partenaires rendent cet événement possible : la société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie (SSJBM), Desjardins, ADN Communication, les députés Simon allaire et Yves Perron, Intermarché (Famille Gervais), Sonic Saint-Boniface, Mont Blanc Saint-Boniface, Maison Maurice Houle & Fils ltée, Mouvement Scout de Saint-Boniface et le Club optimiste de Saint-Boniface, souligne la municipalité.