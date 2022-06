Une opération nettoyage réussie sur les berges de Nicolet

Les équipes de Stratégies Saint-Laurent et de Mission 1000 tonnes ont ramassé quelque 188 kilos de déchets sur les berges de deux sites dans la ville de Nicolet, au Port Saint-François et au parc Écomaritime de l’Anse-du-Port, indique le communiqué des organisateurs

Les deux organismes avaient invité les citoyennes et les citoyens à une activité de nettoyage organisé en collaboration avec la ville de Nicolet. Ils ont également contribué au recrutement de bénévoles et à la logistique du nettoyage.

« Cette mobilisation permet que moins de débris se retrouvent dans les écosystèmes du Saint-Laurent favorisant la protection de la qualité de l’eau, la faune et la flore », affirme-t-on.

Depuis l’automne 2021, 20 activités de nettoyage sur 20 sites sont organisées. En plus de réduire l’impact du plastique sur la qualité de l’eau du fleuve, ces activités permettent de mobiliser les entreprises, les écoles et les municipalités afin de participer aux opérations de nettoyage et de réduire leur empreinte plastique.

« Cette mobilisation permet également d’informer la population lors des activités de nettoyage afin qu’elle réalise l’importance de minimiser l’impact des plastiques à usage unique, d’en diminuer la consommation et de retirer les déchets en zone riveraine » ajoute-t-on.

Le projet Opération Saint-Laurent est rendu possible grâce à la collaboration de Stratégies Saint-Laurent et Mission 1000 tonnes qui ont reçu un financement de 42 000 $ du Programme de financement communautaire ÉcoAction. Cet investissement permettra de réaliser les projets de nettoyage au courant de l’année 2021-2022.

Stratégies Saint-Laurent est un organisme à but non lucratif qui regroupe les comités de zones d’intervention prioritaire (ZIP) du Québec. Sa mission première est de favoriser, par des modèles novateurs, la participation des collectivités riveraines dans la protection, la réhabilitation et la mise en valeur du Saint-Laurent.

Mission 1000 tonnes est une organisation qui vise à protéger les écosystèmes marins et aquatiques en retirant les déchets des océans et des cours d’eau de la planète tout en travaillant à favoriser la réduction à la source des différentes sources de déchets.

Le programme de financement communautaire ÉcoAction offre un soutien financier à des groupes ou organismes sans but lucratif et non gouvernemental qui participent à des projets axés sur l’action locale dont les effets sur l’environnement sont à la fois positifs et mesurables.