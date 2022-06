22 000 $ remis à la Fondation du Collège Marie-de-l’Incarnation

La Grande Course des petits canards, tenue à la fin de mai, a permis de remettre plus de 22 000 $ à la Fondation du Collège Marie-de-l’Incarnation de Trois-Rivières, indique le communiqué du collège.

Un record de 5000 petits canards jaunes ont été vendus par les élèves et les membres du personnel. Lors de la journée, plusieurs activités ont eu lieu : jeux gonflables, séance de Zumba, station Choco-Brico et la présence de deux camions de restauration.

Le tirage de plus de 4800 $ en prix s’est déroulé sur le terrain du CMI devant plus de 150 personnes. Cette année, le grand prix était un chèque-cadeau d’une valeur de 2000 $ de la Boucherie Nobert.

« Ensemble, nous sommes en mesure d’accomplir de grands projets. La Fondation et le Collège travaillent main dans la main pour offrir un environnement des plus stimulant aux élèves et ainsi leur permettent de s’épanouir autant dans les sports, les apprentissages, les technologies que la nature », précise Élisabeth Jourdain, directrice générale du Collège Marie-de-l’Incarnation.

« Un événement de la sorte permet de rassembler les élèves, les parents, les membres du personnel et la communauté trifluvienne autour d’une même cause : le développement de nos enfants. Apercevoir les sourires sur les visages des élèves et voir les résultats obtenus, c’est gratifiant pour toute l’équipe », ajoute Martine Lefebvre, présidente du conseil d’administration de la Fondation du Collège Marie-de-l’Incarnation.

La Fondation du Collège Marie-de-l’Incarnation de Trois-Rivières a pour mission de poursuivre l’œuvre éducative des Ursulines en contribuant à l’amélioration des services pédagogiques, en accordant une aide financière aux élèves dans le besoin et en attribuant des bourses d’excellence. Depuis sa création, la Fondation a versé au Collège plus d’un million de dollars.