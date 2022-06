Cynthia Simard reçoit la Plume Distinction

La directrice des communications et de la participation citoyenne à la Ville de Trois-Rivières, Mme Cynthia Simard a reçu la Plume Distinction lors de la 43e édition du Gala annuel des Plumes d’excellence de l’Association des communicateurs municipaux du Québec (ACMQ).

La Plume Distinction vise à souligner la contribution d’une communicatrice d’exception, qui a contribué à faire rayonner la profession par la qualité de son travail, son professionnalisme et sa rigueur.

Directrice des Communications et de la participation citoyenne depuis 2019 et membre du conseil d’administration de l’ACMQ entre 2013 et 2020, Cynthia Simard est à l’emploi de la Ville de Trois-Rivières depuis une quinzaine d’années. à

Joueuse d’équipe, c’est sous son impulsion que furent créé d’importantes initiatives telles que la refonte du bulletin municipal Le Trifluvien, l’arrivée de la Ville sur les réseaux sociaux, l’implantation d’une équipe à la participation citoyenne, la création d’activités de reconnaissance à l’interne et quantité de campagnes de communications pour la population trifluvienne dont la campagne « À Trois-Rivières, on reste tissé serré » déployée en plein cœur de la pandémie et qui fut récipiendaire de la Grande Plume d’excellence en 2021.

Les Plumes d’excellence de l’ACMQ soulignent le savoir-faire des professionnels de la communication municipale, en plus de favoriser l’essor de la profession à travers le Québec. Le Gala se déroulait le 2 juin au Centre d’événements et de congrès interactifs (CECI) de Trois-Rivières devant plus de 230 professionnels de la communication municipale et paramunicipale.

L’ACMQ regroupe des professionnels de la communication municipale œuvrant dans les villes, arrondissements, municipalités, MRC et organismes paramunicipaux du Québec.