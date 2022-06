Le Grand McDon remet 16 685 $ à Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec

À la suite du Grand McDon en mai, Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec a reçu 16 685 $ grâce au partenariat avec M. Marc Mongrain et les restaurants McDonald’s.

Depuis 2002, plus de 330 000 $ ont été remis à Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec et l’organisme est heureux de poursuivre son association qui dure depuis plus de 17 ans avec les restaurants McDonald’s de Trois-Rivières et de Nicolet, grâce à la grande générosité de son franchisé Marc Mongrain.

L’activité, qui s’est tenue le 11 mai, a permis d’amasser des dons dans les sept restaurants participants. Un pourcentage sur tous les achats effectués lors de cette journée était remis à Leucan ainsi qu’à L’œuvre des Manoirs Ronald McDonald du Canada.

« Grâce à la fidélité de M. Mongrain, partenaire au grand cœur de Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec et de l’engagement de son équipe, Leucan peut continuer de soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, au moment le plus pénible de leur vie. Leucan finance la recherche clinique, visant entre autres à diminuer les impacts de la maladie et à faire augmenter le taux de survie qui est passé de 15 % à plus de 82 % en 20 ans », souligne madame Nathalie Matte, Directrice, dons majeurs et partenariats, Est du Québec et directrice des dons planifiés à Leucan.