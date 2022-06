Le BVSM organise des activités pour le Mois de l'eau

Le Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM) lance une série d’activités pour le Mois de l’eau, en juin dans le but de sensibiliser et d’éduquer la population du Québec sur l’eau et ses enjeux.

Les citoyennes et les citoyens de son territoire d’intervention sont invités à participer à plusieurs activités en lien avec les lacs et les cours d’eau avec la thématique : « Les lacs : réservoir de biodiversité, de services et d’usages ».

Pour une dixième année, le BVSM « invite les adeptes de photographies à trouver la photo qui représente le mieux la mission et le territoire d’intervention de BVSM », souligne le communiqué de l’organisme.

Les photographies soumises dans le concours photo devront obligatoirement être capturées sur le territoire d’intervention de BVSM. « Elles devront également être en lien avec la nature, la faune, la flore ou les écosystèmes aquatiques. Pour marquer la dixième édition de ce concours, une nouvelle catégorie, exclusivement réservée aux jeunes de 17 ans et moins, a été ajoutée. Les participants auront du 1er juin au 31 août 2022 pour remplir le formulaire de participation et transmettre un maximum de deux photographies par le site Internet de BVSM. Au total, près de 2 000 $ en prix à gagner », précise le BVSM.

Les détails et les règlements du concours sont sur le site web www.bvsm.ca/concoursphoto.

Parmi les activités, on note :

• Démonstration d’une station de lavage mobile assurant la décontamination de la tuyauterie interne des embarcations nautiques | 11 juin 2022, de 9 h à 12 h (Quai municipal de Grandes-Piles, au coin de la 1re Avenue et de la 2e Rue) ;

• Séance d’information sur le code d’éthique du réservoir Taureau | 15 juin 2022, de 19 h à 20 h (Événement virtuel : https://us02web.zoom.us/j/83908325607) ;

• Grand Splash de Trois-Rivières | 1er juillet 2022, de 10 h à 12 h (Île St-Quentin, située au 10 Place de la Rosalie, Trois-Rivières) ;

• À la découverte des espèces exotiques envahissantes ! | 8 juillet 2022, de 18 h 30 à 19 h 30 (parc de la Rivière-Grand-Mère, Shawinigan) ;

• Séance d’information sur les enjeux et conflits d’usage des lacs dans le bassin versant de la rivière Saint-Maurice | 16 juillet 2022, de 10 h à 12 h (salle municipale Alcide-Marcil, située au 6191 rue Principale, Saint-Zénon, J0K 3N0).