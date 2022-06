La hausse du prix de l’essence a un impact marginal sur les intentions de voyage

Le Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM) lance une série d’activités pour le Mois de l’eau, en juin dans le but de sensibiliser et d’éduquer la population du Québec sur l’eau et ses enjeux. Les citoyennes et les citoyens de son territoire d’intervention sont invités à participer à plusieurs activités en lien avec les lacs et les cours d’eau ...