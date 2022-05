Jacques Blain dit le marcheur reçoit la Médaille du lieutenant-gouverneur

Entouré par sa famille, Jacques Blain dit le marcheur a reçu hier la Médaille du lieutenant-gouverneur du Québec pour les aînés des mains de Michel Doyon.

C’est avec un grand intérêt et beaucoup d'espoir que le conseil d'administration de la Fondation Santé Bécancour– Nicolet-Yamaska avait soumis la candidature de Monsieur Blain.

« Monsieur Blain est une personne très généreuse et très impliquée dans sa communauté, notamment au sein de la Fondation depuis bientôt 5 ans. M. Blain a mis en place, à lui seul, une activité de financement au profit de la Fondation, et ce, depuis maintenant 4 années consécutives et il est déjà en préparation pour sa 5e année. Malgré un léger handicap, il marche de nombreux kilomètres pour amasser des fonds permettant de financer des projets en santé sur notre territoire », souligne la directrice générale de l'organisme, Danielle Gamelin.

En plus de donner de son temps sans jamais compter, Monsieur Blain est une inspiration pour tous. Il est persévérant, innovateur, humble, toujours de bonne humeur et ouvert aux idées des autres.

Il est un modèle en prônant les saines habitudes de vie qu'il applique à lui-même aussi en marchant beaucoup tous les jours.

Aujourd'hui âgé de 78 ans, M. Blain est un bénévole depuis sa tendre enfance. Il a œuvré pour de nombreux organismes, tel Défi Chaine de Vie, Société de la recherche sur le cancer, etc.

Rappelons que la 5e édition de Jacques le Marcheur se tiendra du 22 au 25 septembre prochain. Il vous invite d’ailleurs dès maintenant à l’accompagner dans sa marche de 15 kilomètres, le dimanche 25 septembre lors d’une marche collective en famille et entre amis au départ de Nicolet, le tout dans le cadre du 350e anniversaire de la Ville de Nicolet.