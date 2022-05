La filiale 35 de Légion royale canadienne remet 5000 $ à 5 organismes

La délégation de la filiale 35 de Légion royale canadienne vient de faire des dons totalisant 5000 $ à cinq organismes de Trois-Rivières.

L’essence même de la Légion royale canadienne, indique le communiqué, c’est d’aider les autres, les vétérans dans le besoin ou des organismes comme le Centre Le Havre qui aide les plus démunis en prévenant l’enracinement de l’itinérance et favorisant l’inclusion sociale des hommes et des femmes en situation de rupture sociale.

Ou encore, la Maison Albatros venant en aide aux personnes en soins palliatifs et la Fondation Régionale pour la Santé de Trois-Rivières ayant pour mission de créer, maintenir et développer des soins et des services de santé de qualité pour les patients de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Les montants sont répartis comme suit : Fondation le Havre : 1000 $ ; la Maison Albatros : 2000 $ ; la Fondation R.S.T.R. : 3000 $ ; la Maison Carpe Diem : 500 $ ; le Centre Accalmie prévention suicide : 1500 $.

L’année dernière le président de la filiale 35 avait dit dans son allocution : « Cette année nous ne pouvons pas donner autant que l’année dernière en raison de la COVID. Mais sans trop m’avancer, l’année prochaine sera meilleure ».

Il avait raison, souligne le communiqué, en 2022, car deux organismes de plus vont bénéficier d’une somme d’argent provenant du Fond du Coquelicot sous forme d’un chèque. Il s’agit du centre de prévention et du suicide l’Accalmie et le centre de ressources Alzheimer, la maison Carpe Diem, précise le communiqué..

La délégation de la filiale 35 était composée de Stéphane Vincent, président. Lucien Desbiens, 2e vice-président et responsable du coquelicot. Pierre Trottier, magasinier. Eric de Wallens, Officiers des relations publiques, photographe et éditeur responsable du journal Le Souvenir.