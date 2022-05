Un marché public écoresponsable s’installe à Sainte-Anne-de-la-Pérade

Un marché public valorisant la sainte alimentation se tiendra tous les 2 dimanches sur les rives de la Rivière Sainte-Anne, à Sainte-Anne-de-la-Pérade. « Ambiances musicales, dégustations et découvertes locales sont au programme », précise le communiqué de l’organisme.

Il y aura plus d’une vingtaine d’exposants agroalimentaires permanents et occasionnels, de maraîchers au fromager en passant par des artisans des éleveurs de viandes et des douceurs pour ravir tous les palais.

« Maintenant plus que jamais, il est essentiel de soutenir nos producteurs locaux pour notre autonomie alimentaire, c’est notre mission première. Nous souhaitons créer une rencontre entre eux et les gens de la Mauricie », affirme Suzanne Allaire, présidente du P’tit Marché des Chenaux.

Le Café-Bistro Desjardins offrira des plats de notre région. Un plat exclusif préparé pour le P’tit Marché des Mlles de St-Prosper. Le traiteur Tout pour plaire sera sur place avec ses plates santés. La Ferme Récréative Caza vous fera découvrir son burger d’Alpaga.

Sept différents ensembles musicaux offriront sur place en passant par le classique, la pop, le folklorique et le jazz pour créer une ambiance chaleureuse.

Tous les visiteurs du marché auront la chance de remporter des prix lors des tirages « Le local dans l’sac » offert par Achat local des Chenaux, d’une valeur de 50 $ en provision choisie dans le marché.

L’information sera sur le site web : ptitmarchedeschenaux.org.